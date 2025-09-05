Kι επίσημα τέλος από την Ισπανία ο Σκαριόλο

Κι επίσημα παρελθόν από την Ισπανία αποτελεί ο Σέρτζιο Σκαριόλο, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία της χώρας.

Η εποχή του Ιταλού τεχνικού στον πάγκο των «φούριας ρόχας» ολοκληρώθηκε, με την Ισπανική Ομοσπονδία να ανακοινώνει την αποχώρηση του Σκαριόλο μετά από 222 παιχνίδια.

Ο Ιταλός άσος θα συνεχίσει, όπως είναι γνωστό, στη Ρεάλ, με την Ισπανία να αναζητά τον αντικαταστάτη του, με τον Πάμπλο Λάσο να είναι το μεγάλο φαβορί, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

