Φουρνιέ: «Γιατί θέλετε να δείτε την Ισπανία να χάνει; Είναι λίγο άθλιο»

Ο Εβάν Φουρνιέ σε ανάρτησή του αναρωτήθηκε γιατί αρκετοί ήθελαν να δουν την Ισπανία να χάνει.

Η Ελλάδα πανηγύρισε τη νίκη με 90-86 κόντρα στην Ισπανία και έτσι τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου της, την ίδια ώρα που οι Ισπανοί αποκλείστηκαν.

Ο Εβάν Φουρνιέ με ανάρτησή του αναρωτήθηκε γιατί ο κόσμος ήθελε να δει την Ισπανία να χάσει και υπογράμμισε πως «είναι λίγο άθλιο».

«Παιδιά γιατί θέλετε να δείτε την Ισπανία να χάνει τόσο πολύ; Είναι λίγο άθλιο, έτσι δεν είναι; Εστιάστε σε εμάς» έγραψε στην ανάρτησή του.

Δείτε το post:

Les amis pourquoi vous voulez voir l’Espagne ce faire sortir a ce point, cest un peu nul non?

Focus sur nous — Evan Fournier (@EvanFourmizz) September 4, 2025

