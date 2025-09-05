Σφαιρόπουλος: «Στόχος για τη νέα σεζόν στην Euroleague είναι τα πλέι οφ»

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος σε δηλώσεις του έθεσε τον στόχο του Ερυθρού Αστέρα στην Euroleague ενόψει της νέας σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Όλοι θέλουμε να πάμε όσο το δυνατόν πιο μακριά μαζί, οι στόχοι είναι μεγαλύτεροι από την περασμένη σεζόν, όταν κάναμε ένα βήμα μπροστά και προκριθήκαμε για τα play in της Εuroleague. Αλλά τώρα θέλουμε να πάμε στα πλέι οφ, για τα υπόλοιπα μπορούμε να ονειρευτούμε».

Περισσότερα παιχνίδια, 20 ομάδες, θα είναι πιο δύσκολο, αλλά έχουμε ένα πολύ καλό ρόστερ και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Ντρτσέλιτς, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τη διοίκηση που έκαναν ό,τι μπορούσαν για να έχουν αυτή την ομάδα.

Πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε τους στόχους μας, θα κερδίσουμε περισσότερα τρόπαια από την περασμένη σεζόν και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Ο Ερυθρός Αστέρας είναι ένας σύλλογος που πάντα αγωνίζεται για τους υψηλότερους στόχους, αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε».