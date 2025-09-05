Παναθηναϊκός: Επιστρέφει το Loyalty του CLUB 1908 με νέες προκλήσεις και ανταμοιβές

Το Loyalty του CLUB 1908 επιστρέφει με νέες προκλήσεις και ανταμοιβές για τους «πράσινους» φίλους του Παναθηναϊκού AKTOR.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Λίγο πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, το Loyalty του CLUB 1908 επιστρέφει ανανεωμένο, με νέες προκλήσεις και ανταμοιβές, που αναδεικνύουν τη δική σου μοναδική διαδρομή ως φίλου του Παναθηναϊκού AKTOR.

Η αρχή γίνεται με την προσθήκη πόντων από αγορές που πραγματοποίησες μέσω του PAOSHOP (είτε από το φυσικό κατάστημα, είτε από το official app της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR), καθώς και με τους πόντους αλληλεπίδρασης με την εφαρμογή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σταδιακά θα προστεθούν και οι πόντοι από την αγορά του membership, καθώς και εισιτηρίων (διαρκείας και μεμονωμένων).

Η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας μας, δηλαδή έως -το αργότερο- τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου.

Το Loyalty επιστρέφει με νέα rewards και νέα challenges, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο την εμπειρία σου και ενισχύοντας τη δυνατότητά σου να έρθεις πιο κοντά στην αγαπημένη σου ομάδα.

Από αυτό το σημείο ξεκινά το δικό σου ταξίδι, με εσένα, ως μέλος του CLUB 1908, να αρχίζεις από την ίδια αφετηρία: αυτή του ROOKIE.

Στόχος. Να συνεχίσεις αυτή τη διαδρομή βήμα-βήμα, ανεβαίνοντας επίπεδα κατά τη διάρκεια της σεζόν μέσα από νέες προκλήσεις και την καθημερινή σου διάδραση με το CLUB 1908, ώστε να φτάσεις μέχρι το επίπεδο του Hall of Famer και να ξεκλειδώσεις έναν κόσμο γεμάτο προνόμια, δώρα και μοναδικές εμπειρίες που ανήκουν μόνο σε εσένα.

Αυτή είναι μόνο η αρχή μιας νέας κοινής πορείας για όλους μας. Ένα σημείο αναφοράς για τον Παναθηναϊκό AKTOR και τους στόχους που καλείται να επιτύχει, με εσένα δίπλα του από την πρώτη στιγμή.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Loyalty της σεζόν 2025/26 θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Μείνε συντονισμένος για όσα θα ακολουθήσουν…

Η νέα σεζόν μόλις ξεκίνησε!».