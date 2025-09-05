W Rising Stars: Πρεμιέρα στις 7/9 στην προκριματική φάση

Την Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου, θα ανοίξει η αυλαία του W Rising Stars της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026, με τη διεξαγωγή της πρώτης αναμέτρησης της προκριματικής φάσης Α.Ο. Άνδρου – Περιστεριώνας Τήνου.

Αναλυτικά τα σωματεία και το πρόγραμμα των αγώνων: Συμμετέχοντα σωματεία ΟΜΑΔΕΣ ΝΟΤΟΥ 1. Ιωνία 12. Απόλλων Πατρών 2. ΓΑΣ Καλυβίων 13. Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας 3. Γ.Σ. Εσπερίδες Καλλιθέας 14. ΑΓΕΧ 2024 4. Α.Ο.Ν.Α. Ηρόδοτος 15. Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. 5. Α.Ο. Κρόνος Γέρακα 16. Ολυμπιακός 6. Α.Ο. Αγίου Νικολάου Παλλήνης 17. Παναθηναϊκός 7. Α.Ο. Άνδρου 18. Γ.Σ. Αμαρουσίου 8. Περιστεριώνας Τήνου 19. Κρόνος Αγίου Δημητρίου 9. Γ.Σ Προμηθέας Χαλανδρίου 20. Γ.Σ. Ωρωπού 10. ΟΦΗ 21. Θησέας Παναγιούδας Λέσβου 11. ΑΣΠ Προμηθέας ΟΜΑΔΕΣ ΒΟΡΡΑ 1. Ηρακλής Θεσσαλονίκης 7. Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμαριάς 2. Πιερικός Αρχέλαος 8. Μ.Γ.Σ. Ανόρθωσις Βόλου 3. ΠΑΟΚ 9. Ηρακλής Κοζάνης 4. Α.Π.Κ. Νεάπολης Θεσσαλονίκης 10. Α.Σ. Άρης Θεσσαλονίκης 5. ΑΓΕΠ 11. Παναθλητικός Συκεών 6. Σ.Κ Νικόπολη Πρέβεζας Το πρόγραμμα των αγώνων: ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ 7/9/2025 (Νικητής ΕΣΚΚ) W Rising Stars Προκριματική Φάση Ημ/νια Γήπεδο Ώρα Συνάντηση 7/9/2025 Κλ. Γυμν. Τήνου

«Τήνια 1895 Νικόλαος Βιδάλης» 12:15 Α.Ο. Άνδρου– Περιστεριώνας Τήνου 13-14/9/2025 (Νικητής ΕΚΑΣΚ) 1η Αγωνιστική Προκριματικής Φάσης Ημ/νια Γήπεδο Ώρα Συνάντηση 14/9/2025 Κλ. Γυμναστήριο Λίντο Ηρακλείου 11:00 ΟΦΗ – Α.Ο.Ν.Α. Ηρόδοτος 13-14/9/2025 – – Νικητής ΕΣΚΚ – Θησέας Παναγιούδας (Τ.Ε. Λέσβου) 20-21/9/2025 2η Αγωνιστική Προκριματικής Φάσης Ημ/νια Γήπεδο Ώρα Συνάντηση – – – Νικητής ΕΚΑΣΚ – Νικητής ΕΣΚΚ & Τ.Ε. Λέσβου (Νικητής Νήσων) 20/9/2025 ΚΛ. Γυμναστήριο Κορίνθου 16:00 Απόλλων Πατρών – ΑΓΕΧ 2024 (Νικητής Επάρχ. Νότου) 20/9/2025 Νέο Κλ. Γυμναστήριο Αγίου Δημητρίου 20:00 Κρόνος Αγ. Δημητρίου– Γ.Σ. Ωροπού (Νικητής #1) 20/9/2025 Κλ. Γυμναστήριο «Παύλος Γιαννακόπουλος» 21:00 Παναθηναϊκός– Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. (Νικητής #2) – – – Ολυμπιακός- Κρόνος Α.Ο (Νικητής #3) 20/9/2025 Κλ. Γυμναστήριο «Μάρκος Παπαδάκης» 14:00 Προμηθέας Χαλανδρίου-Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας (Νικητής #4) 21/9/2025 Κλ. Γυμν. Ν. Ιωνίας (Πευκάκια) 20:30 Ιωνία– Γ.Σ. Αμαρουσίου (Νικητής #5) 20/9/2025 Κλ. Γυμν. «Αγίου Νικολάου Παλλήνης» 21:00 Α.Ο. Αγ. Νικολάου Παλλήνης – ΓΑΣ Καλυβίων (Νικητής #6) 3η Αγωνιστική Προκριματικής Φάσης 27–28/9/2025 Νικητής #5 – Νικητής #3 Νικητής #1 – Νικητής Νήσων Νικητής Επαρχίας Νότου – Νικητής #2 Νικητής #4 – Νικητής #6 *Οι τέσσερις νικητές προκρίνονται στην κανονική περίοδο. ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ 20-21/9/2025 1η Αγωνιστική Προκριματικής Φάσης Ημ/νια Γήπεδο Ώρα Συνάντηση 21/9/2025 Κλ. Γυμναστήριο Αγ. Σπυρίδωνα Πιερίας 17:00 Πιερικός Αρχέλαος- ΑΓΕΠ (Νικητής ΕΚΑΣΚΕΜ) 21/9/2025 Κλ. Γυμναστήριο Αγ. Σπυρίδωνα Πιερίας 15:00 Ηρακλής Κοζάνης – Μ.Γ.Σ. Ανόρθωσις Βόλου (Νικητής Επαρχ. Βορρά) – ΠΑΟΚ Sports Arena 16:30 ΠΑΟΚ – Αθλ. Πνευματικό Κέντρο Νεάπολης (Νικητής 1ης Φάσης ΕΚΑΣΘ) 27–28/9/2025 2η αγωνιστική προκριματικής φάσης Μ.Γ.Σ. Απόλλων Καλαμαριάς – Α.Σ. Άρης Θεσσαλονίκης Νικητής 1ης φάσης ΕΚΑΣΘ – Νικητής ΕΚΑΣΥΜ/ΕΣΚΑΘ Ηρακλής Θεσσαλονίκης – Νικητής ΕΚΑΣΚΕΜ *Οι τρεις νικητές προκρίνονται στην κανονική περίοδο.