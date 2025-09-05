W Rising Stars: Πρεμιέρα στις 7/9 στην προκριματική φάση

Αναλυτικά τα σωματεία και το πρόγραμμα των αγώνων:
Συμμετέχοντα σωματεία
|ΟΜΑΔΕΣ ΝΟΤΟΥ
|1.
|Ιωνία
|12.
|Απόλλων Πατρών
|2.
|ΓΑΣ Καλυβίων
|13.
|Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας
|3.
|Γ.Σ. Εσπερίδες Καλλιθέας
|14.
|ΑΓΕΧ 2024
|4.
|Α.Ο.Ν.Α. Ηρόδοτος
|15.
|Ε.Φ.Α.Ο.Ζ.
|5.
|Α.Ο. Κρόνος Γέρακα
|16.
|Ολυμπιακός
|6.
|Α.Ο. Αγίου Νικολάου Παλλήνης
|17.
|Παναθηναϊκός
|7.
|Α.Ο. Άνδρου
|18.
|Γ.Σ. Αμαρουσίου
|8.
|Περιστεριώνας Τήνου
|19.
|Κρόνος Αγίου Δημητρίου
|9.
|Γ.Σ Προμηθέας Χαλανδρίου
|20.
|Γ.Σ. Ωρωπού
|10.
|ΟΦΗ
|21.
|Θησέας Παναγιούδας Λέσβου
|11.
|ΑΣΠ Προμηθέας
|ΟΜΑΔΕΣ ΒΟΡΡΑ
|1.
|Ηρακλής Θεσσαλονίκης
|7.
|Μ.Γ.Σ Απόλλων Καλαμαριάς
|2.
|Πιερικός Αρχέλαος
|8.
|Μ.Γ.Σ. Ανόρθωσις Βόλου
|3.
|ΠΑΟΚ
|9.
|Ηρακλής Κοζάνης
|4.
|Α.Π.Κ. Νεάπολης Θεσσαλονίκης
|10.
|Α.Σ. Άρης Θεσσαλονίκης
|5.
|ΑΓΕΠ
|11.
|Παναθλητικός Συκεών
|6.
|Σ.Κ Νικόπολη Πρέβεζας
Το πρόγραμμα των αγώνων:
ΟΜΙΛΟΣ ΝΟΤΟΥ
7/9/2025
(Νικητής ΕΣΚΚ)
|W Rising Stars Προκριματική Φάση
|Ημ/νια
|Γήπεδο
|Ώρα
|Συνάντηση
|7/9/2025
|Κλ. Γυμν. Τήνου
«Τήνια 1895 Νικόλαος Βιδάλης»
|12:15
|Α.Ο. Άνδρου– Περιστεριώνας Τήνου
13-14/9/2025
(Νικητής ΕΚΑΣΚ)
|1η Αγωνιστική Προκριματικής Φάσης
|Ημ/νια
|Γήπεδο
|Ώρα
|Συνάντηση
|14/9/2025
|Κλ. Γυμναστήριο Λίντο Ηρακλείου
|11:00
|ΟΦΗ – Α.Ο.Ν.Α. Ηρόδοτος
|13-14/9/2025
|–
|–
|Νικητής ΕΣΚΚ – Θησέας Παναγιούδας (Τ.Ε. Λέσβου)
20-21/9/2025
|2η Αγωνιστική Προκριματικής Φάσης
|Ημ/νια
|Γήπεδο
|Ώρα
|Συνάντηση
|–
|–
|–
|Νικητής ΕΚΑΣΚ – Νικητής ΕΣΚΚ & Τ.Ε. Λέσβου (Νικητής Νήσων)
|20/9/2025
|ΚΛ. Γυμναστήριο Κορίνθου
|16:00
|Απόλλων Πατρών – ΑΓΕΧ 2024 (Νικητής Επάρχ. Νότου)
|20/9/2025
|Νέο Κλ. Γυμναστήριο Αγίου Δημητρίου
|20:00
|Κρόνος Αγ. Δημητρίου– Γ.Σ. Ωροπού (Νικητής #1)
|20/9/2025
|Κλ. Γυμναστήριο «Παύλος Γιαννακόπουλος»
|21:00
|Παναθηναϊκός– Ε.Φ.Α.Ο.Ζ. (Νικητής #2)
|–
|–
|–
|Ολυμπιακός- Κρόνος Α.Ο (Νικητής #3)
|20/9/2025
|Κλ. Γυμναστήριο «Μάρκος Παπαδάκης»
|14:00
|Προμηθέας Χαλανδρίου-Α.Ε.Ο. Πρωτέας Βούλας (Νικητής #4)
|21/9/2025
|Κλ. Γυμν. Ν. Ιωνίας (Πευκάκια)
|20:30
|Ιωνία– Γ.Σ. Αμαρουσίου (Νικητής #5)
|20/9/2025
|Κλ. Γυμν. «Αγίου Νικολάου Παλλήνης»
|21:00
|Α.Ο. Αγ. Νικολάου Παλλήνης – ΓΑΣ Καλυβίων (Νικητής #6)
3η Αγωνιστική Προκριματικής Φάσης
27–28/9/2025
Νικητής #5 – Νικητής #3
Νικητής #1 – Νικητής Νήσων
Νικητής Επαρχίας Νότου – Νικητής #2
Νικητής #4 – Νικητής #6
*Οι τέσσερις νικητές προκρίνονται στην κανονική περίοδο.
ΟΜΙΛΟΣ ΒΟΡΡΑ
20-21/9/2025
|1η Αγωνιστική Προκριματικής Φάσης
|Ημ/νια
|Γήπεδο
|Ώρα
|Συνάντηση
|21/9/2025
|Κλ. Γυμναστήριο Αγ. Σπυρίδωνα Πιερίας
|17:00
|Πιερικός Αρχέλαος- ΑΓΕΠ (Νικητής ΕΚΑΣΚΕΜ)
|21/9/2025
|Κλ. Γυμναστήριο Αγ. Σπυρίδωνα Πιερίας
|15:00
|Ηρακλής Κοζάνης – Μ.Γ.Σ. Ανόρθωσις Βόλου (Νικητής Επαρχ. Βορρά)
|–
|ΠΑΟΚ Sports Arena
|16:30
|ΠΑΟΚ – Αθλ. Πνευματικό Κέντρο Νεάπολης (Νικητής 1ης Φάσης ΕΚΑΣΘ)
27–28/9/2025
2η αγωνιστική προκριματικής φάσης
Μ.Γ.Σ. Απόλλων Καλαμαριάς – Α.Σ. Άρης Θεσσαλονίκης
Νικητής 1ης φάσης ΕΚΑΣΘ – Νικητής ΕΚΑΣΥΜ/ΕΣΚΑΘ
Ηρακλής Θεσσαλονίκης – Νικητής ΕΚΑΣΚΕΜ
*Οι τρεις νικητές προκρίνονται στην κανονική περίοδο.