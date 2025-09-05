Ανάλυση Ισραήλ: Ο Αβντίγια και οι απόγονοι του Άντι Γκόρντον (vids)

Τα "φανερά" όπλα του Ισραήλ στο Eurobasket 2025 είναι αξιόλογα, αλλά δεν φοβίζουν, περισσότερο προβληματίζουν οι δυνητικοί "βασιλιάδες της μιας νύχτας".

Όταν κάποιος ακούει τις λέξεις «Ισραήλ» και «μπάσκετ» μαζί, το κανονικό μυαλό πάει στις προβεβλημένες μορφές του σπορ στην ιστορία της εθνικής και της Μακάμπι Τελ Αβίβ: Από αλεπούδες του πάγκου σαν τον Ραλφ Κλάιν και τον Ζβι Σερφ με την περίφημη οδοντογλυφίδα του και τον Ντέιβιντ Μπλατ, μέχρι προσωπικότητες του παρκέ σαν τον Μίκι Μπέρκοβιτς, τον Ντορόν Τζάμσι, τον Μότι Αροέστι, τον θηριώδη Λαβόν Μέρσερ.

Τα διαστροφικά μυαλά, όμως, έχουν κολλήσει στον Άντι Γκόρντον.

Τι εστί Άντι Γκόρντον; Ένας απλά αξιόπιστος γκαρντ της εθνικής Ισραήλ για μια δεκαετία (1985-1995), ο οποίος ήταν βασικό στέλεχος της εθνικής, αν και σχεδόν ποτέ πρωταγωνιστής. Η μία από τις ελάχιστες βραδιές που έγινε βασιλιάς ήταν εναντίον της εθνικής μας στο Eurobasket του 1993.

Η Ελλάδα ηττήθηκε τότε από το Ισραήλ με 79-74, με τον Γκόρντον να σημειώνει 35 (!) πόντους με το εξωπραγματικό ποσοστό 8/8 τριπόντων. Προς στιγμή κινδύνεψε ακόμα και η συνέχειά μας στη διοργάνωση, η οποία εξασφαλίστηκε με τη νίκη επί της (πολύ πιο δυνατής) Ιταλίας στον τελευταίο αγώνα του ομίλου.

Αυτή η ιστορική αναφορά είναι απαραίτητη σ’ ένα κείμενο που αφορά την νυν εθνική ομάδα του Ισραήλ, διότι αυτό είναι και το μόνο που πρέπει να φοβάται η ομάδα μας στην αναμέτρηση το βράδυ της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου.

Το να «αναδειχτεί», δηλαδή, από το πουθενά ένας από τους… απογόνους του Γκόρντον, να κάνει τη ζημιά (όχι ασφαλώς με 35 πόντους, αυτά δεν… ξαναγίνονται, αλλά και 15 μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα).

Αφήνουμε κατά μέρος τις ταμπέλες που παραδοσιακά κουβαλούν οι εθνικές ομάδες του Ισραήλ (μαχητικοί, δίνουν το 100%, παίζουν με αυτοπεποίθηση μεγαλύτερη από το μπασκετικό τους «μπόι») και φυσικά την ήττα μας με 58-75 στο φιλικό της Κύπρου, αφού σ’ εκείνο το ματς είχαμε αγωνιστεί χωρίς Γιάννη, Σλούκα, Παπανικολάου, Μήτογλου. Ας μείνουμε σ’ αυτά που είδαμε από το Ισραήλ στα πέντε ματς της πρώτης φάσης.

Κατ’ αρχάς, το rotation είναι περιορισμένο. Ο προπονητής Μπέιτ-Χαλάμι στηρίζεται βασικά σε οκτώ. Απ’ αυτούς, οι τέσσερις έχουν συμμετοχή πάνω από 28 λεπτά: ο σταρ Ντένι Aβντίγια (32,7), ο αξιόλογος ψηλός Σόρκιν της Μακάμπι Τελ Αβίβ (30,3), το φιλότιμο τεσσάρι Γκίνατ (29,1) και ο θρασύς 25χρονος γκαρντ Μαντάρ (28,3). Πιθανότατα η πεντάδα θα ήταν ακόμα πιο στάνταρ αν ο νατουραλιζέ σούτινγκ γκαρντ Καντίμ Κάρινγκτον έκανε καλό τουρνουά, αλλά με 3,8 πόντους μέσο όρο και 38,2% ποσοστό εντός παιδιάς μάλλον απογοητεύει και δικαίως "περιορίζεται" σε λίγο κάτω από 20 λεπτά μέσο όρο.

Αυτό, βεβαίως, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να «αναστηθεί» κάποια στιγμή. Άλλωστε και δεν φοβάται να σουτάρει, απλά δεν ευστοχεί όσο «πρέπει».

Ο Αβντίγια είναι ο αναμφισβήτητος ηγέτης, πασπαλισμένος με τη χρυσόσκονη των Μπλέιζερς. Με 25,0 πόντους μέσο όρο και 7,6 ριμπάουντ, απολαμβάνει το ρόλο του (φαίνεται από τον τρόπο που τον ψάχνουν όλοι), επιδιώκει το drive και την επαφή, τρέχει πολύ στο transition και παίρνει τις περισσότερες δύσκολες αποφάσεις. Είναι, πάντως, και λόγω σωματοδομής μια ταιριαστή αποστολή για τον «εξολοθρευτή» Παπανικολάου, ο οποίος θα αναλάβει εν πολλοίς να τον περιορίσει.

Τον Σόρκιν τον γνωρίζουμε από την Euroleague: Ποτέ δεν θα περάσει απαρατήρητος, αλλά ποτέ δεν θα εκστασιαστείς και με το παιχνίδι του. Στο τουρνουά έχει 16,2 πόντους και 6,0 ριμπάουντ, αριθμοί πιο «μεγάλοι» από την προσφορά του. Ο δεύτερος ψηλός Γκίνατ έχει περισσότερα ριμπάουντ (7,8) και πολύ περισσότερο γεμάτος στα δευτερεύοντα στατιστικά (3,8 ασίστ, 2,8 κλεψίματα, μόλις 1,2 λάθη), προσπαθεί να παίξει γρήγορα, ως τώρα το μακρινό του σουτ δεν έχει δικαιωθεί (27,3% στο τρίποντο, σε λίγες προσπάθειες).

Ο Μαντάρ παίζει το ρόλο του «ηγέτη σε αναμονή». Με τις μισές προσπάθειες από τον Άβντιγια, αλλά την ίδια διάθεση να είναι επιδραστικός στο παιχνίδι. Κακό τρίποντο ως τώρα (28,6%), αλλά είναι μακράν ο καλύτερος πασέρ της ομάδας (6,6 ασίστ μ.ο., ο δεύτερος Γκίνατ έχει 3,8).

Οι τρεις που χρησιμοποιούνται περισσότερο μετά την πεντάδα είναι ο 33χρονος γκαρντ Τίμορ, ο ημίψηλος Ζούσμαν (1μ.99) και ο ψηλός Λεβί (2μ.08). Όλοι τους σε περιορισμένο χρόνο και συμπληρωματικό ρόλο 12-15 λεπτών, με λίγες απαιτήσεις να συμμετέχουν στο επιθετικό παιχνίδι και να γίνουν σταρ. Μαζί παίρνουν 8,5 σουτ εντός παιδιάς ανά ματς, δηλαδή όσο ένας πενταδάτος παίκτης, σημειώνουν 10,6 πόντους και παίρνουν 4,4 ριμπάουντ.

Από το βάθος του πάγκου η πιο αξιόλογη περίπτωση είναι ο Γκάι Πάλατιν, ο οποίος έχει συμμετοχή 7,7 λεπτών στα 4 ματς που αγωνίστηκε, όμως έχει την ψυχολογία να πάρει (και να βάλει) συνεχόμενα ανοιχτά σουτ. Το έκανε κάποια στιγμή με τη Σλοβενία, αλλά δεν είχε συνέχεια.

Αν το Ισραήλ παρουσιαζόταν πλήρες (π.χ. με τον Ντι Μπαρτολομέο και τον Ταμίρ Μπλατ στην περιφέρεια ή τον Τζέικ Κοέν στο frontcourt) θα είχε περισσότερη προσωπικότητα και πολλές λύσεις, αν και περισσότερα χρόνια στο ρόστερ. Μ’ αυτές τις επιλογές η νίκη επί της Γαλλίας στον όμιλο ιδοσυναμεί με «παράσημο» και τρύπημα ταβανιού. Η ομάδα παίζει γρήγορα και physical ανεξαρτήτως αν θεωρητικά ο αντίπαλος βολεύεται περισσότερο μ’ αυτό. Η Γαλλία δεν προσπάθησε να τους κόψει το ρυθμό, οι «τρικολόρ» πίστεψαν ότι στον δικό τους τρόπο παιχνιδιού κάποια στιγμή θα έκαναν ένα ξέσπασμα και θα γύριζαν το ματς, αλλά αυτό το ξέσπασμα δεν ήλθε ποτέ.

Το μοναδικό μοτίβο παιχνιδιού που μπορούν να μας απειλήσουν είναι να προσπαθήσουν να μας βρουν ανοργάνωτους αμυντικά, να επιδιώξουν επαφές για να κερδίσουν φάουλ και να βάλουν πολλές βολές και να τους μπουν μακρινά σουτ από παίκτες που δεν έχει υπολογίσει η δική μας αντικατασκοπεία.