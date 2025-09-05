Στη λίστα με τους υποψηφίους για το βραβείο του Rising Star ο Σαμοντούροβ

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ είναι ανάμεσα στους υποψηφίους για την ανάδειξη του Rising Star του Eurobasket.

Ο Έλληνας άσος είναι στη λίστα με τους νεαρούς παίκτες που κυνηγάνε το βραβείο του Rising Star της φετινής διοργάνωσης, μαζί με άλλους 8 παίκτες.

Αυτοί είναι οι Μάριο Σεντ-Σουπερί (Ισπανία), Σέρχιο Ντε Λαρέα (Ισπανία), Ταρίκ Χρέλια (Βοσνία), Σακαρί Ρισασέ (Γαλλία), Σαλιού Νιανγκ (Ιταλία), Μπιλάλ Κουλιμπαλί (Γαλλία), Μίρο Λιτλ (Φινλανδία) και Μίκα Μούρινεν (Φινλανδία).

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διoργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!