Τέλος η σεζόν για την Κέιτλιν Κλαρκ λόγω τραυματισμού

Η σταρ της Ιντιάνα Φίβερ, Κέιτλιν Κλαρκ, ανακοίνωσε την Πέμπτη μέσω των social media ότι δεν θα επιστρέψει στη δράση την εφετινή σεζόν, λόγω τραυματισμού στον δεξιό προσαγωγό.

Η 23χρονη γκαρντ τραυματίσθηκε στις 15 Ιουλίου, στο φινάλε της νίκης (85-77) επί των Κονέτικατ Σαν.

Η Κλαρκ, Νο1 του draft το 2024 και κορυφαίο όνομα του WNBA, πρόλαβε να αγωνιστεί σε μόλις 13 παιχνίδια εφέτος, έχοντας 16,5 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8,8 ασίστ μέσο όρο - επίδοση που ήταν η κορυφαία στη λίγκα πριν τον τραυματισμό της. Οι Φίβερ (21-20) παραμένουν στη μάχη για τα playoffs, διεκδικώντας ένα από τα τρία τελευταία εισιτήρια με μια εβδομάδα να απομένει για την κανονική περίοδο.

«Είχα την ελπίδα να μοιραστώ καλύτερα νέα, αλλά δεν θα επιστρέψω για να παίξω φέτος», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αισθάνεται τεράστια απογοήτευση, αλλά και ευγνωμοσύνη προς τους φιλάθλους.

Πέρυσι, στην πρώτη της χρονιά στο WNBA, η Κλαρκ είχε 19,2 πόντους, 8,4 ασίστ, 5,7 ριμπάουντ και 1,3 κλεψίματα σε 40 αγώνες, κατακτώντας το βραβείο της Rookie of the Year και θέση στην καλύτερη πεντάδα της λίγκας, ενώ βρέθηκε και στην 4η θέση της ψηφοφορίας για MVP.

Η απουσία της προστίθεται σε αυτήν των Σόφι Κάνιγχαμ, Σίντνεϊ Κόλσον, Άαρι ΜακΝτόναλντ και Κλόι Μπίμπι, που επίσης έχουν τεθεί νοκ άουτ για τη σεζόν.