Η Ισπανία κατέλαβε τη χειρότερη θέση στην ιστορία της σε Eurobasket!

Η Ισπανία ολοκλήρωσε τον φετινό εφιάλτη της στο Eurobasket, με τη χειρότερη θέση στην ιστορία της στη διοργάνωση.

Το συγκρότημα του Σέρτζιο Σκαριόλο κατέλαβε την 17η θέση, πλασάρισμα που είναι το χειρότερο στην ιστορία των «φούριας ρόχας», ξεπερνώντας και το Eurobasket του 1959.

Σε αυτή τη διοργάνωση η Ισπανία είχε τερματίσει στην 15η θέση, πλασάρισμα που μέχρι και το φετινό Eurobasket ήταν το χειρότερο στην ιστορία της.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διoργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!