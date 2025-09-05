Μυθικός Ντόντσιτς: «Δεν βγήκα για τον Εθνικό ύμνο γιατί έπρεπε να κάνω κάτι στην τουαλέτα!» (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς μετά το τέλος του αγώνα ρωτήθηκε γιατί δεν ήταν παρών στην ανάκρουση του Εθνικού ύμνου της Σλοβενίας, εξηγώντας ότι είχε κάτι... επείγον στην τουαλέτα!
«Επειδή έπρεπε να κάνω κάτι στην τουαλέτα. Αν και εσείς ενδιαφέρεστε για αυτό, τότε δεν ξέρω. Δεν θα έχανα τον ύμνο, αλλά έπρεπε να πάω επειγόντως. Δεν μπορούσα να περιμένω μέχρι το ημίχρονο», ανέφερε ο Ντόντσιτς.
Luka Dončić on why he missed Slovenian anthem:— Luka Updates (@LukaUpdates) September 4, 2025
"Because I had to do something on the toilet. If you're also interested about that, then I don't know. I wouldn't miss an anthem but I had to go urgent. I couldn't wait until halftime."
Source: Šport TV pic.twitter.com/cb5zigty6K