Μυθικός Ντόντσιτς: «Δεν βγήκα για τον Εθνικό ύμνο γιατί έπρεπε να κάνω κάτι στην τουαλέτα!» (vid)

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ εξήγησε τον λόγο που δεν πρόλαβε τον Εθνικό ύμνο της Σλοβενίας στην αναμέτρηση με το Ισραήλ, με την απάντησή του να γίνεται viral.

Ο Λούκα Ντόντσιτς μετά το τέλος του αγώνα ρωτήθηκε γιατί δεν ήταν παρών στην ανάκρουση του Εθνικού ύμνου της Σλοβενίας, εξηγώντας ότι είχε κάτι... επείγον στην τουαλέτα!

«Επειδή έπρεπε να κάνω κάτι στην τουαλέτα. Αν και εσείς ενδιαφέρεστε για αυτό, τότε δεν ξέρω. Δεν θα έχανα τον ύμνο, αλλά έπρεπε να πάω επειγόντως. Δεν μπορούσα να περιμένω μέχρι το ημίχρονο», ανέφερε ο Ντόντσιτς.