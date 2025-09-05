Ντόρσεϊ: «Το απολαμβάνω με τον Σπανούλη, η σχέση μου μαζί του είναι υπέροχη» (vid)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μετά τη νίκη της Εθνικής επί της Ισπανίας, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Βασίλη Σπανούλη, τονίζοντας ότι απολαμβάνει την συνεργασίας τους στην «γαλανόλευκη».

Aναλυτικά όσα είπε:

«Ο Σπανούλης μου είπε, να δίνεις προσοχή στις λεπτομέρειες αμυντικά, περισσότερο. Δεν μιλάμε πολύ για την επίθεση, γιατί είμαι αυτός που είμαι επιθετικά, οπότε είναι περισσότερο για την άμυνα.

Το απολαμβάνω με τον Σπανούλη. Ήταν μια υπέροχη εβδομάδα εδώ μαζί του και η σχέση μου μαζί του είναι υπέροχη. Ανυπομονώ να το συνεχίσουμε αυτό στο μέλλον, στα νοκ άουτ ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να πετύχουμε έναν στόχο που όλοι θέλουν εδώ και έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμη».