Το χειροκρότημα στον Σκαριόλο στην τελευταία του συνέντευξη ως προπονητής της Ισπανίας (vid)

Ο Σέρχιο Σκαριόλο μετά την ήττα της Ισπανίας από την Ελλάδα, παραχώρησε την τελευταία του συνέντευξη Τύπου ως προπονητής της «Φούρια Ρόχα», εισπράττοντας ζεστό χειροκρότημα στο τέλος.

Οι Ισπανοί μετά την ήττα από την Ελλάδα, αποχαιρέτησαν το Eurobasket, κάτι που σημαίνει ότι το ματς με την «γαλανόλευκη» ήταν το τελευταίο του Σέρτζιο Σκαριόλο στον πάγκο της «Ρόχα», αφού ο πολύπειρος κόουτς αποχωρεί.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Σκαριόλο ανέλυσε για τελευταία φορά τις σκέψεις του ως προπονητής της Εθνικής Ισπανίας και μόλις ολοκλήρωσε την διαδικασία εισέπραξε το ζεστό χειροκρότημα των Ισπανών δημοσιογράφων.