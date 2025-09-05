Από την Κύπρο στην Λετονία η Εθνική - Ταξιδεύει για Ρίγα τα ξημερώματα

Άμεσα θα ξεκινήσει το ταξίδι της η Εθνική Ελλάδος, αφού τα ξημερώματα της Παρασκευής θα βρεθεί στην Ρίγα της Λετονίας, ενόψει της φάσης των νοκ-άουτ του Eurobasket.

Η «γαλανόλευκη» επικράτησε της Ισπανίας με 90-86, εξασφάλισε την πρωτιά στον όμιλό της και έκλεισε ραντεβού με τον Ισραήλ στην φάση των «16» του Ευρωμπάσκετ.

Λίγη ώρα μετά το ματς με την «Φούρια Ρόχα», η αποστολή της Εθνικής αναχώρησε για το αεροδρόμιο της Λεμεσού, ξεκινώντας το ταξίδι της για την Ρίγα της Λετονίας, όπου θα διεξαχθούν τα νοκ-άουτ του Ευρωμπάσκετ.

Η «επίσημη αγαπημένη» θα τεθεί αντιμέτωπη με το Ισραήλ την Κυριακή (7/9, 21:45) για τους «16» της διοργάνωσης, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Λιθουανία-Λετονία.