Τελικές προτάσεις για το F4: Άνοιξε η οικονομική διαφορά υπέρ της Αθήνας!

Οι φάκελοι με τις προτάσεις για το F4 του 2026 έκλεισαν, η Αθήνα ανέβασε την ήδη υψηλή προσφορά ενώ το Βελιγράδι παρέμεινε εκεί που ήταν. Η Magic Euroleague αποκάλυψε πως το χάντικαπ άνοιξε στα +2,5 εκατ ευρώ.

Όπως αποκαλύφθηκε στην διαδικτυακή εκπομπή του SDNA, έκλεισαν οι φάκελοι για το Final Four της Euroleague από Βελιγράδι και Αθήνα, με το ΟΑΚΑ να είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί.

Το προηγούμενο διάστημα διακινήθηκε μια παραφιλολογία ότι το Βελιγράδι θα ανέβαζε την προσφορά του, κάτι που δεν φάνηκε στις τελικές προτάσεις που κατατέθηκαν.

Η διαφορά ανάμεσα στην Αθήνα και το Βελιγράδι, μεγάλωσε αντί να μικρύνει, αφού η ελληνική Κυβέρνηση, αποφάσισε να βάλει κάτι παραπάνω στην τελική της πρόταση για την υποψηφιότητα του ΟΑΚΑ, για το Final Four που θα διεξαχθεί τον Μάιο.

Αυτή η ήδη σημαντική διαφορά που υπήρχε στο οικονομικό, άνοιξε ακόμη περισσότερο, με το χάντικαπ ανάμεσα στις δύο πόλεις να είναι πάνω από 2,5 εκατομμύρια στα έσοδα που μπορεί να φέρει στην Euroleague.

Στις 10 Σεπτεμβρίου οι ομάδες της Λίγκας, θα κληθούν να αποφασίσουν, πιθανότατα σε μυστική ψηφοφορία, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει για λόγους που έχουν να κάνουν με την ενότητα στην διοργάνωση.