Σκληρή κριτική από τα ΜΜΕ της Ισπανίας: «Η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό»

Πολύ σκληρή κριτική άσκησαν τα ισπανικά ΜΜΕ, στην Εθνική ομάδα μπάσκετ της χώρας, για τον αποκλεισμό της από το Eurobasket μετά την ήττα από την Ελλάδα.

Το αποτέλεσμα κόντρα στην Ελλάδα αλλά και η γενικότερη εικόνα που παρουσίασε η «Φούρια Ρόχα» στην Κύπρο, έφερε μεγάλες αντιδράσεις στην Ισπανία, με τα δημοσιεύματα να είναι καυστικά.

Χαρακτηριστικό είναι το κείμενο της Marca που αναφέρει:

«Η Ισπανία θάβει τη χρυσή εποχή της. Στις πύλες του κλειστού "Σπύρος Κυπριανού", θα μπορούσε να τοποθετηθεί μια πλάκα που να γράφει: «Εδώ κείτεται η Ισπανία, η ομάδα που κυριάρχησε στην Ευρώπη για 25 χρόνια».

Γιατί η χρυσή εποχή του ισπανικού μπάσκετ θάφτηκε στη Λεμεσό με μια τιμητική ήττα από την Ελλάδα (86-90), η οποία την απέκλεισε από το Ευρωμπάσκετ. Η εποχή του Σκαριόλο τελειώνει επίσης, καθώς δέχεται ένα σκληρό αντίο, που δεν αρμόζει στην καριέρα του στην ομάδα».

Η AS επέλεξε το πιο ήπιο: «Το τέλος μιας εποχής», ενώ η El Pais ανέφερε: «Μια εποχή φτάνει στο τέλος της στο Στάδιο Σπύρου Κυπριανού στη Λεμεσό. Η Ισπανία, η πρωταθλήτρια ηπείρου, χάνει από την Ελλάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο και αποκλείεται στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος.

Είναι η χειρότερη κατάταξή της σε Ευρωμπάσκετ, Παγκόσμιο Κύπελλο ή Ολυμπιακούς Αγώνες, και σηματοδοτεί τον αποχαιρετισμό του Σέρτζιο Σκαριόλο στην εθνική ομάδα μετά από 15 χρόνια. Είναι κάτι περισσότερο από τον αποχαιρετισμό ενός προπονητή που έδωσε στην ομάδα ταυτότητα και τίτλους.

Η Ισπανία βιώνει μια διαφορετική πραγματικότητα σήμερα, έξω από την τελική φάση του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου, τους προηγούμενους Ολυμπιακούς Αγώνες και αυτό το Ευρωμπάσκετ, τυλιγμένη σε μια βαθιά γενεαλογική αλλαγή και σε αναζήτηση ηγετών.

Επίσης, τερματίζει ένα σερί που είναι σχεδόν αδύνατο να πιστέψει κανείς: από το 1999, έφταναν πάντα στα ημιτελικά της Ευρώπης και μόνο το 2005 έχασαν ένα μετάλλιο. Από τώρα και στο εξής, ξεκινά μια νέα εποχή».

Τέλος, η Mundo Deportivo, ανέφερε στο κείμενό της: «Η Ισπανία ζει τη Μαύρη Πέμπτη της και αποκλείεται».