Έγραψε ιστορία ο Παπανικολάου: Έπιασε τον Γκάλη σε συμμετοχές στην Εθνική

Η νίκη επί της Ισπανίας ήταν σημαντική για την Εθνική Ομάδα και είχε μια ιδιαίτερη σημασία για τον αρχηγό της, Κώστα Παπανικολάου. Όχι η νίκη αυτή καθεαυτή, αλλά η συμμετοχή που κατέγραψε.

Ο έμπειρος φόργουορντ, μετρά πια 168 συμμετοχές με την επίσημη αγαπημένη, αριθμός που τον φέρνει στην δέκατη θέση της σχετικής λίστας και συγκάτοικο του Νίκου Γκάλη, ο οποίος είχε σταματήσει στις 168.

Η πρώτη τριάδα αποτελείται από τους Γιαννάκη, Φασούλα, Χριστοδούλου, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ζήσης, νυν general manager του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Οι πρώτοι σε συμμετοχές

1.Παναγιώτης Γιαννάκης 351

2.Παναγιώτης Φασούλας 244

3.Φάνης Χριστοδούλου 220

4.Νίκος Ζήσης 189

5.Γιώργος Σιγάλας 185

6.Αντώνης Φώτσης 184

7.Λιβέρης Ανδρίτσος 182

8.Δημήτρης Κοκολάκης 178

9.Γιάννης Μπουρούσης 174

10.Νίκος Γκάλης 168

-.Κώστας Παπανικολάου 168