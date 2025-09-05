Παπανικολάου: «Είμαι περήφανος, φανταστικό να φοράς την φανέλα της Εθνικής»

Ο Κώστας Παπανικολάου, μετά την μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας, μίλησε για το ρεκόρ του στις συμμετοχές, αλλά και την πρόκριση στους «16» του Eurobasket.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Κάναμε ένα φανταστικό πρώτο ημίχρονο, μετά κατεβάσαμε ταχύτητα σε άμυνα κι επίθεση δίνοντας στην Ισπανία να κάνει σε μας ό,τι κάναμε εμείς στο πρώτο μέρος. Είμαι χαρούμενος που η ομάδα μου αντέδρασε στο τέλος, βγάλαμε μεγάλες φάσεις, βάλαμε μεγάλα σουτ και αυτά κάνουν τη διαφορά σε τέτοια ματς. Έτσι η ομάδα παίρνει ώθηση για τα επόμενα ματς.

Είναι μεγάλη τιμή να είμαι στη λίστα με τους σπουδαίους παίκτες που έπαιξαν στην Εθνική ομάδα και να είμαι στη δεκάδα με τις περισσότερες συμμετοχές. Δεν το περίμενα, νιώθω ευλογημένος. Δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω, αλλά χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να εκπροσωπώ τη χώρα μου.

Είμαι περήφανος, είναι μοναδικό συναίσθημα να φοράς αυτή τη φανέλα. Από το 2005 ή το 2006 που άρχισα να παίζω για τις εθνικές ομάδες, ποτέ δεν το πήρα ελαφρά και πάντα φοράω τη φανέλα με τιμή και ευθύνη. Ξέρω τι εκπροσωπεί και για μένα είναι κάτι ξεχωριστό.

Θα ήταν άδικο για μένα να συγκρίνω κάθε προσπάθεια που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια στην Εθνική ομάδα. Αυτό που μετρά είναι αυτό που κάνουμε τώρα. Κάθε χρόνο όλοι προσπαθούσαν, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι έξυπνο για να σχολιάσουμε το παρελθόν».