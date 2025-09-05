Τα highlights από τη νίκη πρωτιάς της Εθνικής κόντρα στην Ισπανία (vid)

Η εθνική ήταν... ομάδα απέναντι στην Ισπανία, νίκησε με 90-86 τη «Φούρια Ρόχα», και αυτό το χαρακτηριστικό της για 40 λεπτά, τη στέλνει στη Ρίγα και στη φάση των «16» ως πρώτη του 3ου ομίλου με ρεκόρ 4-1.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο χρειαζόταν μία μόνο ασίστ για να καταγράψει “ triple double”, με 25 πόντους (9/15 δίποντα, 7/12 βολές), 14 ριμπάουντ, 9 ασίστ σε 31:46΄΄ λεπτά συμμετοχής.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που είχε 4/5 τρίποντα στην 1η περίοδο, τέλειωσε το ματς με 22 πόντους (6/9 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ.

Ο Κώστα Σλούκας σημείωσε 12 πόντους, αλλά και τις 2/2 καθοριστικές βολές για το 85-90 υπέρ της εθνικής, στα 7΄΄ πριν τη λήξη. Είχε και 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Ο Κώστας Παπανικολάου σημείωσε 11 πόντους με 3/8 τρίποντα, μάζεψε 5 ριμπάουντ, μοίρασε και 2 ασίστ.

Δείτε παρακάτω τα highlights της αναμέτρησης: