Ο Γιάννης έχασε το triple double για μία ασίστ: Τα καλύτερά του κόντρα στην Ισπανία (vid)

Τα... πάντα στο παρκέ έκανε ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όντας ο κορυφαίος της Εθνικής στη νίκη επί της Ισπανίας.

Ο σούπερ σταρ της Ελλάδας «άγγιξε» το triple double με 25 πόντους (9/15 δίποντα, 7/12 βολές), 14 ριμπάουντ και 9 ασίστ σε 32 λεπτά συμμετοχής, πιάνοντας έτσι τους 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Δείτε όσα έκανε στο παιχνίδι, όπου σε πολλές φάσεις έδειχνε ασταμάτητος:

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

