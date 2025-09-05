Σκαριόλο: «Έχει απίστευτη ομάδα η Ελλάδα, είναι στα χαρτιά στις 4-5 καλύτερες της Ευρώπης»

Μετά την ήττα της Ισπανίας από την Ελλάδα και τον αποκλεισμό από το Eurobasket, o Σέρτζιο Σκαριόλο τόνισε πως η «επίσημη αγαπημένη» έχει ένα απίστευτο σύνολο και πως βρίσκεται στις 4-5 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στην Ελλάδα, έχουν μια απίστευτη ομάδα, πολλούς καλούς παίκτες, έναν σούπερ σταρ, πολύ καλό προπονητή, είναι στα χαρτιά στις 4-5 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Στο ξεκίνημα σούταραν με απίστευτα ποσοστά. Κανείς δεν ονειρεύεται να χάνει στο τελευταίο του παιχνίδι, θα ήθελα να κερδίσω, αλλά δεν μπορώ να είμαι πιο περήφανος για την προσπάθεια των παικτών μου, που επέστρεψαν από το -15 μια έβγαλαν το κεφάλι πάνω από το νερό. Η ενέργεια, η ανταγωνιστικότητά τους, ήταν απίστευτη.

Είμαι περήφανος που τελειώσαμε το παιχνίδι με δύο 19χρονους, γιατί το άξιζαν. Είναι το μέλλον, μαζί με άλλους, της Ισπανίας. Είμαστε περήφανοι που σε αυτό το Ευρωμπάσκετ τούς ρίξαμε στην αρένα και τα κατάφεραν. Το μέλλον είναι λαμπρό, συμβουλεύω τους παίκτες μου να μείνουν ενωμένοι, να αγαπάνε αυτή τη φανέλα και να έχουν εμπιστοσύνη στην εξαιρετική δουλειά που κάνει η ομοσπονδία. Στο εξής θα είμαι ο πρώτος fan τους. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για το πώς παλέψαμε ως το τέλος. Η ταυτότητα αυτής της ομάδας είναι να μην τα παρατά ποτέ. Η σχέση μου με την εθνική ομάδα ήταν μια ιστορία αγάπης που έφτασε στο τέλος της.

Πλέον θα παρακολουθώ ως φίλος του μπάσκετ. Υπάρχουν εξαιρετικές ομάδες στο τουρνουά, η Σερβία, η Τουρκία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Γαλλία παρά τους τραυματισμούς της, η Σλοβενία έχει έναν από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο».

