Ντόρσεϊ: «Ήταν καλό που είχαμε μια ομάδα που πάλευε για τη ζωή της»

Εκ των πρωταγωνιστών της ελληνικής νίκης επί της Ισπανίας ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος αναφέρθηκε και στον επόμενο αντίπαλο της Εθνικής, που είναι το Ισραήλ.

Ωστόσο, ο νατουραλιζέ γκαρντ, ο οποίος είχε 22 πόντους με 6/9 τρίποντα στάθηκε και στη σημασία του αποψινού αγώνα, τονίζοντας:

«Κάναμε την δουλειά μας. Θέλαμε ένα δυνατό τεστ. Θα έπρεπε να είμαστε λίγο καλύτεροι στο τέλος. Το κάναμε λίγο δύσκολο. Το καταφέραμε όμως. Ξέρω όλο το ρόστερ του Ισραήλ, όλη την ομάδα γιατί έχω παίξει εκεί. Θα είμαστε έτοιμοι για μια δύσκολη μάχη. Είναι καλό ότι έχουμε μια έξτρα ημέρα να προετοιμαστούμε για αυτό.

Πάντα θέλεις την πρώτη θέση. Πάλεψαν και ήταν καλό που είχαμε μια ομάδα που πάλευε για τη ζωή της, γιατί και οι υπόλοιπες ομάδες θα κάνουν το ίδιο στα επόμενα παιχνίδια. Περιμέναμε να αντιδράσουν και θα πρέπει να δώσουμε σημασία στις μικρές λεπτομέρειες. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, πολύ συγκεντρωμένοι.

Για τα δικά μου σουτ; Δεν ξέρω τι θα γίνει στα επόμενα παιχνίδια. Είμαι σουτέρ και θα συνεχίσω να σουτάρω. Ξεχνάω όμως το παιχνίδι, γιατί τα πάντα είναι δουλειά. Έχω μάθει να δουλεύω, όλα κρύβονται εκεί και στην επανάληψη. Το θέμα είναι να βοηθάμε όλοι την ομάδα».

