Σλούκας: «Μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα - Δείξαμε χαρακτήρα κόντρα σε ομάδα με το μαχαίρι στα δόντια»

Ο Κώστας Σλούκας μετά τη νίκη της Ελλάδας απέναντι στην Ισπανία και την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον όμιλο τόνισε πως η ομάδα έδειξε χαρακτήρα αλλά υπογράμμισε πως μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε:

«Εμείς κοιτάμε το παιχνίδι, δεν μιλάμε ούτε για εκδίκηση, ούτε για τίποτα άλλο. Το σημαντικό ήταν να πάρουμε τη νίκη. Μπήκαμε δυνατά, πήραμε διαφορά, αλλά θα πρέπει να κρατάμε το μυαλό μας καθαρό όταν παίρνουμε διαφορές για να μην τις χάνουμε. Πρέπει να έχουμε καλύτερες επιλογές. Χάσαμε το μυαλό μας σε επίθεση και άμυνα. Αυτό είναι το μπάσκετ, αλλά θα πρέπει να προσπαθούμε σε όλο το παιχνίδι. Μπορούμε να παίξουμε σίγουρα πολύ καλύτερα.

Η απόδοσή μας έπεσε, οι επιλογές μας δεν ήταν καλές, αλλά δείξαμε χαρακτήρα απέναντι σε μια ομάδα που έπαιζε με το μαχαίρι στα δόντια. Για το Ισραήλ δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη. Έκανε ζημιά στη Γαλλία, αλλά τα επόμενα 24ωρα θα μάθουμε περισσότερα. Έχω εμπειρία και από θεωρητικά βατές και από κακές διαδρομές. Αυτό που κοιτάζω αυτή τη στιγμή είναι ότι φτάσαμε στους 16».

