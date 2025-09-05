Αυτή είναι η ώρα του Ελλάδα - Ισραήλ την Κυριακή για τους «16»

Γνωστές έγιναν οι ώρες των αγώνων της Κυριακής για τη φάση των «16».

Η Ελλάδα θα παίξει κόντρα στο Ισραήλ στις 21:45, στο τελευταία χρονικά παιχνίδι της ημέρας (8/9). Το πρόγραμμα της Κυριακής ανοίγει το παιχνίδι της Πολωνίας με τη Βοσνία (12:00), μετά παίζουν Γαλλία - Γεωργία (15:15) και στις 18:30 είναι το Ιταλία - Σλοβενία.

Αναλυτικά οι ώρες για την Κυριακή:

Πολωνία - Βοσνία 12:00

Γαλλία - Γεωργία 15:15

Ιταλία - Σλοβενία 18:30

Ελλάδα - Ισραήλ 21:45

Δείτε εδώ αναλυτικά όλο το πρόγραμμα για τους «16» και τη συνέχεια.

