Σπανούλης: «Ήταν η σειρά μας να πετάξουμε έξω τους Ισπανούς - Ελπίζω να είναι διαθέσιμος ο Σαμοντούροβ»

Ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Ισπανία τόνισε πως ήταν η σειρά της «επίσημης αγαπημένης» να αποκλείσει τους Ισπανούς. Ακόμη, υπογράμμισε πως ελπίζει να έχει διαθέσιμο τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ στο επόμενο παιχνίδι.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Πιστεύω πως δεν μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερη διαχείριση ως τώρα, ο Γιάννης δεν έπαιξε σε δύο ματς στον όμιλο, ίσως ο Σλούκας έπαιξε παραπάνω αλλά έχει δουλέψει πολύ γι’ αυτό όλο το καλοκαίρι. Ευχαριστώ το επιτελείο για τα όσα έκανε με Παπανικολάου και Λαρνετζάκη, χρειάζομαι όλους τους παίκτες μου. Ίσως να μην ταίριαζε σήμερα το ματς πολύ για παράδειγμα στον Ντίνο και έπαιξε λιγότερο. Το μόνο που πρέπει να κοιτάμε από εδώ και πέρα είναι το πώς θα κερδίζουμε τα παιχνίδια.

Πολύ μεγάλες φουρνιές που έχουν οι Ισπανοί, είδαμε το 2007 πως χάσαμε, πέρυσι στην τελευταία κατοχή, αλλά τα περισσότερα ματς εκτός από μερικά μεταξύ μας έτσι είναι. Ήταν η σειρά μας να κερδίσουμε και να τους βγάλουμε απ’ έξω, συγχαρητήρια για όλα όσα έχουν κάνει. Μερικές φορές ο τρόπος τους σε εκνευρίζει αλλά δεν μπορείς να μην τους βγάλεις το καπέλο και να τους παραδεχτείς, όπως και στον κόουτς Σκαριόλο. Αλλά συγχαρητήρια πρέπει να πως και στην ομάδα μου, κυρίως για την εμφάνιση στο πρώτο μέρος, αυτή στο δεύτερο ήταν ένα καμπανάκι για τη συνέχεια.

Πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον Σαμοντούροβ, ελπίζω να είναι διαθέσιμος. Σε κάθε παιχνίδι μπορεί να παίζουν διαφορετικοί παίκτες, όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι. Μπορούμε να παίξουμε πολύ καλύτερα, αυτό που κάναμε στο πρώτο ημίχρονο πρέπει να το σταθεροποιήσουμε και να το βελτιώσουμε και άλλο».

