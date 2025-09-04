Καλαϊτζάκης στο SDNA: «Για εμάς τώρα ξεκινάει το Eurobasket» (vid)

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης μίλησε στο SDNA μετά τη νίκη της Ελλάδας κόντρα στην Ισπανία και την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου, τονίζοντας πως τώρα ξεκινάει το Eurobasket. Αποστολή στην Κύπρο.

Η Ελλάδα επικράτησε με 90-86 κόντρα στην Ισπανία και έτσι πήρε την πρώτη θέση στον όμιλό της. Πλέον, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη έχει μπροστά του το ματς με το Ισραήλ.

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης μίλησε στο SDNA μετά τη μεγάλη νίκη και τόνισε πως τώρα ξεκινάει το Eurobasket, ενώ ξεχώρισε και τον Ντένι Αβντίγια.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Όλοι ξέρουμε ότι όταν παίζεις με την Εθνική Ισπανίας την οποία την κερδίζεις μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Ήμασταν μπροστά με 15 πόντους, επέστρεψαν σε τρία λεπτά στην τρίτη περίοδο. Ο κόσμος μας βοήθησε πάρα πολύ, πήραμε την πρώτη θέση. Πετύχαμε τον πρώτο στόχο μας αλλά για εμάς τώρα ξεκινάει το Eurobasket. Από εδώ και πέρα όλα τα παιχνίδια είναι νοκ-άουτ και θα είμαστε συγκεντρωμένοι, θέλουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος».

Για το ματς με το Ισραήλ και τον Αβντίγια: «Είναι ένας πολύ ταλαντούχος παίκτης. Όλοι ξέρουμε τι μπορεί να κάνει. Τους έχουν παίξει, μισή ομάδα βέβαια, πριν 2-3 εβδομάδες στο φιλικό. Θα είναι πολύ διαφορετικό παιχνίδι από το φιλικό. Θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι, ξέρουμε τα ατού τους. Πρώτα από όλα θα ξεκουραστούμε. Έχουμε ένα ταξίδι μεγάλο μπροστά μας. Και από αύριο θα αφοσιωθούμε στο Ισραήλ».

