«Οδοστρωτήρας» Κώστας! Πήρε παραμάζωμα τον αντίπαλό του και κάρφωσε δυναμικά (vid)

Θεαματική φάση από τον Κώστα Αντετοκούνμπο στη δεύτερη περίοδο.

Η πρώτη φάση της δεύτερης περιόδου ήταν άκρως εντυπωσιακή με πρωταγωνιστική τον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος βρήκε χώρο, πήρε φόρα και... ξαπλώνοντας τον Ουίλι Ερνανγκόμεθ, κάρφωσε στο ισπανικό καλάθι με δύναμη.

Δείτε τη φάση:

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

