Με Γιάννη πλέιμεϊκερ, Ντόρσεϊ εκτελεστή και 8/10 τρίποντα η Ελλάδα στην πρώτη περίοδο (pic)

Η Ελλάδα χτύπησε την Ισπανία με τα μακρινά σουτ στην πρώτη περίοδο.

Η ισπανική άμυνα έκλεινε σε όλη την πρώτη περίοδο (20-31) πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και εκείνος μοίραζε την μπάλα στους συμπαίκτες του στα 6,75 και εκείνοι σπάνια... αστοχούσαν.

Συγκεκριμένα, ο Γιάννης σε πολλές περιπτώσεις κατέβαζε την μπάλα λειτουργώντας ως πλέιμεϊκερ και σε 8' είχε μόλις 2 πόντους με μία προσπάθεια και 4 ασίστ.

Και οι συμπαίκτες του σούταραν συνολικά με 80% από τα 6,75μ., έχοντας 8/10 τρίποντα, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να πετυχαίνει 4/5. Τολιόπουλος, Σλούκας, Κατσίβελης και Παπανικολάου (1/2) σημείωσαν τα άλλα τέσσερα τρίποντα.

Μάλιστα η FIBA παρομοίασε την Ελλάδα να βλέπει το καλάθι σαν... βαρέλι με μια ξεχωριστή φωτογραφία!

