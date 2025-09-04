Μεγάλη κίνηση με Λάιλς κάνει η Ρεάλ

Σύμφωνα με το encestando, η «βασίλισσα» είναι κοντά στην απόκτηση του Καναδού NBAer, που έπαιξε πέρυσι στους Σακραμέντο Κινγκς.

Η Ρεάλ συνεχίζει τον σχεδιασμό της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με την «βασίλισσα» να προσθέτει τις τελευταίες πινιλιές στα κενά του ρόστερ της.

Σύμφωνα, λοιπόν, με δημοσίευμα του encestando, η ομάδα της Μαδρίτης έχει στα... σκαριά μια σπουδαία κίνηση, καθώς είναι έτοιμη να κλείσει τον Τρέι Λάιλς.

Ο Καναδός που αγωνίζεται στην θέση «4» και στην θέση «5» έχει πολυετή καριέρα στο ΝΒΑ και έχει αγωνιστεί σε Γιούτα Τζαζ, Ντένβερ Νάγκετς, Σαν Αντόνιο Σπερς και Ντιτρόιτ Πίστονς, με τον τελευταίο του σταθμό να είναι οι Σακραμέντο Κινγκς, στους οποίος αγωνίστηκε για μία τριετία.

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο στο NBA μέτρησε 6.5 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ κατά μέσο όρο.