«Άγγιξε» το δεύτερο triple-double του στο Eurobasket ο Ντόντσιτς (vid)

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν μία... ανάσα από το δεύτερο triple-double του στο φετινό Eurobasket.

Η Σλοβενία αναμετρήθηκε με το Ισραήλ και κατάφερε να πάρει τη νίκη με 106-96. Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν για ακόμη μία φορά ο κορυφαίος παίκτης στο παρκέ. Ο 26χρονος σούπερσταρ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 37 πόντους, 11 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 33:39 στο παρκέ.

Έτσι, απείχε μόλις μία ασίστ από το δεύτερό του triple-double στη διοργάνωση. Θυμίζουμε πως κόντρα στο Βέλγιο έγινε ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία του Eurobasket που πετυχαίνει triple-double με 26 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

