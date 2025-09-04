Χωρίς Σαμοντούροβ η Ελλάδα κόντρα στην Ισπανία

Η Ελλάδα δεν θα έχει στην διάθεσή της τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ για το παιχνίδι κόντρα στην Ισπανία για προληπτικούς λόγους επειδή ένιωσε σφίξιμο στο γαστροκνήμιο.

Η Ελλάδα θα αναμετρηθεί με την Ισπανία για τους ομίλους του Eurobasket, με τους Ισπανούς να παίζουν την... ζωή τους στην διοργάνωση.

Η «επίσημη αγαπημένη» θα παραταχθεί χωρίς τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, καθώς ο νεαρός αστέρας ένιωσε σφίξιμο στο γαστροκνήμιο. Έτσι, θα μείνει εκτός για προληπτικούς λόγους.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

