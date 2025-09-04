Παπανικολόπουλος: «Η Εθνική έχει σωστή νοοτροπία και λογική, στην Καρδίτσα εκπροσωπούμε όλη τη Θεσσαλία»

Ο προπονητής της Καρδίτσας, Νίκος Παπανικολόπουλος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio και μίλησε για την παρουσία της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ και την Καρδίτσα

Για την εικόνα της Εθνικής έως τώρα: «Όλες οι ομάδες μπορούν να πουν ότι με την μικρή διάρκεια της προετοιμασίας και από τις δηλώσεις του κόουτς Σπανούλη οι καλές ομάδες βελτιώνονται. Η Εθνική έχει βελτιωθεί σε άμυνα και επίθεση, γίνεται “εν πλω” των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Σαφώς και περιμένουμε τα νοκ άουτ που μας έχουν πληγώσει και κυρίως την τελική κατάταξη των ομίλων».

Για την επιλογή αντιπάλων στα νοκ άουτ: «Όλες οι ομάδες που θα βρεθούν στα νοκ άουτ στοχεύουν ψηλά στο τουρνουά. Το να πας ψηλά σημαίνει ότι θα νικήσεις τους καλύτερους. Παίζει ρόλο το να έχεις έναν πιο βατό αντίπαλο στους 16 για να πάρεις ψυχολογία. Κανένας όμως δεν θα θυμάται τον πέμπτο ή τον έκτο. Για να γίνει ο βασιλιάς της ζούγκλας πρέπει να νικήσεις το λιοντάρι. Κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα το να παίξεις με έναν δυνατό αντίπαλο. Οι ομάδες προοδεύουν κατά τη διάρκεια του τουρνουά, βελτιώνουν συστήματα. Νομίζω ότι θα είναι κλειστά παιχνίδια τα νοκ άουτ, οι 1-2 σημαντικές αποφάσεις θα κρίνουν τις προκρίσεις».

Για την πίεση των Μέσων με τα μακροχρόνια σενάρια: «Έχω την εντύπωση πως τα τελευταία χρόνια το ζήτημα του “πρέπει” είναι να ρίξεις την πίεση στο πεδίο του αντιπάλου, εάν οι ομάδες δεν έχουν χαοτική διαφορά. Η Εθνική ομάδα τα τελευταία δύο χρόνια πηγαίνει παιχνίδι με παιχνίδι και πηγαίνει βατά χωρίς πίεση. Δεν “κουβαλάει” επιτυχίες του κοντινού παρελθόντος, πηγαίνει εντελώς αυτόνομα με σωστή νοοτροπία και λογική. Το υποστηρίζουν όλοι αυτό. Θα δούμε εάν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό φέτος χωρίς το μεγάλο “πρέπει”».

Για το κίνητρο του ελληνικού ρόστερ: «Δεν νομίζω ότι επειδή λένε για τις παλαιότερες επιτυχημένες γενιές της Εθνικής θα επηρεάσει τους τωρινούς παίκτες. Δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα, ειδικά οι Παπανικολάου και Σλούκας που έχουν τόσες συλλογικές επιτυχίες, έχουν έξτρα κίνητρο μία επιτυχία με την Εθνική ομάδα γιατί είναι το καλύτερο που μπορείς να πετύχεις στην καριέρα σου. Δεν έχουν να αποδείξουν τίποτα. Έχουν δώσει τα διαπιστευτήρια τους σαν παίκτες και σαν χαρακτήρες. Εμείς εξετάζουμε την συνέπεια που έχουν. Εάν έρθει το αποτέλεσμα, καλώς να έρθει».

Για την δίψα του Γιάννη για την διάκριση με την Εθνική ομάδα: «Ο τρόπος που αγωνίζεται είναι παράδειγμα για τους νέους αθλητές. Ας τους αφήσουμε να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και να παίξουν δυνατά παιχνίδια».

Για το εάν πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός παικτών στις αποστολές στα τουρνουά: «Οι επιβαρύνσεις που έχει ο παίκτης χωρίς ξεκούραση θα τις δούμε στην διάρκεια της σεζόν. Τα φορτία που φέρνει ο αθλητής είναι μεγάλα και εκεί θα τα αξιολογήσουμε. Η Ελλάδα είχε δύο τραυματισμούς τελευταίας στιγμής και χρειάστηκε να παίξει με την Βοσνία με 10 παίκτες. Αυτό σημαίνει πως κάποιοι παίκτες πήραν υπερβολικά μεγάλο φορτίο για αυτή την περίοδο. Η FIBA πρέπει να δώσει αυτή την ευελιξία και να το δει. Να μπορούν να καλύπτουν τραυματισμούς σε ένα τουρνουά με πολλά παιχνίδια ώστε να έχουν ασφάλεια οι παίκτες. Είναι η εικόνα του μπάσκετ και πρέπει και να τους προστατεύσουμε. Εγώ θα πω και το παράδειγμα πέρυσι των ρόστερ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ήταν γεμάτα αλλά εμφανίστηκαν ανεπαρκείς λόγω πολλών τραυματισμών. Φέτος θα έχουμε περισσότερα παιχνίδια. Η πραγματική αξιολόγηση θα γίνει όταν λήξουν τα πρωταθλήματα του χρόνου. Οι αυξήσεις των παιχνιδιών έχουν γίνει χωρίς λογική, πέραν της GBL».

Για την προετοιμασία στην Καρδίτσα και την νέα σεζόν: «Σαφώς και η ομάδα κάνει ένα βήμα τη φoρά. Πέρυσι έκανε ένα μεγαλύτερο βήμα. Ο κόσμος και η διοίκηση αλλά και το τεχνικό επιτελείο αποδέχτηκε την πρόταση το να βρεθούμε στους ομίλους του Basketball Champions League, γνωρίζοντας πως θα έχουμε επιπλέον κούραση και καταπόνηση με τις 3,5 ώρες μετακίνησης προς την Καρδίτσα είτε από την Αθήνα είτε από την Θεσσαλονίκη. Η σταθεροποίηση θέλει χρόνο. Στόχος μας πρώτα από όλα είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, δεν αλλάζει αυτό. Το βάρος μας πέφτει στο να βρίσκεται η ομάδα στην GBL και έπειτα να δώσουμε στην Ευρώπη την εικόνα που έχουμε δείξει στην Ελλάδα. Πρέπει να το κάνουμε με την καρδιά μας και με υψηλό κίνητρο. Οι παίκτες ξέρουν ακριβώς τις συνθήκες. Όλα γίνονται εν γνώσει μας. Προσπαθούμε να μεγαλώσουμε το ρόστερ ώστε να αντέξει στις δύσκολες συνθήκες και υποχρεώσεις που έχουμε πλέον σε φυσικό και νοητικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, είναι μία εμπειρία που θέλουμε να ζήσουμε».

Για την νοοτροπία λήψης των αποφάσεων που έχουν στην Καρδίτσα: «Υπάρχει αυτή η λογική στην ομάδα. Το ότι είμαστε όλοι μαζί σημαίνει ότι υπάρχουν και διακριτοί ρόλοι. Η διοίκηση τους θέτει, εμείς τους εξυπηρετούμε και όλοι μαζί τα συζητάμε. Γίνεται ανάλυση δεδομένων, τα συν και τα πλην, τα οικονομικά της ομάδας, όλα μπαίνουν στο ίδιο τραπέζι. Η διοίκηση αποφασίζει παίρνοντας σοβαρά υπόψιν τις τις εισηγήσεις των ειδικών».

Για τον κόσμο της Καρδίτσας: «Έχουμε το δικό μας κοινό, προσπαθούμε να διευρύνουμε την δική μας βάση. Το κοινό μας δεν έχει να κάνει με την πόλη της Καρδίτσας μόνο, αλλά όλης της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας που θέλει να παρακολουθήσει έναν αγώνα υψηλού επιπέδου, είτε είναι ένας αγώνας της GBL είτε το περσινό Final Four της Elite League που έγινε με μεγάλη επιτυχία, είτε ένα All Star Game. Όλα αυτά μας βοηθούν στο να χτίσουμε μία υγιή βάση φιλάθλων».