Οι ευχές του Ολυμπιακού στον Τανούλη: «Γιώργο είμαστε όλοι στο πλευρό σου» (pic)

Ο Ολυμπιακός με ανάρτηση στα social media έστειλε τις δικές του ευχές στον Γιώργο Τανούλη μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο Γιώργος Τανούλης υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου. Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε ανάρτηση στα social media και έστειλε τις δικές του ευχές στον 23χρονο.

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός στέλνει τις θερμότερες ευχές της στον Γιώργο Τανούλη για ταχεία ανάρρωση. Γιώργο είμαστε όλοι στο πλευρό σου!» έγραφε στο post.

Δείτε την ανάρτηση: