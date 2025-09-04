Συνεχίζει την σκληρή δουλειά στην προετοιμασία ο Ολυμπιακός (vid)

Ο νέος Ολυμπιακός «χτίζεται» στο ΣΕΦ με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζουν την σκληρή δουλειά στην προετοιμασία ενόψει της απαιτητικής σεζόν.
Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε στιγμιότυπα από την προπόνηση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα γράφοντας: «Η σκληρή δουλειά δε σταματά ποτέ. Πάθος, συγκέντρωση, αφοσίωση» ήταν η λεζάντα των «ερυθρολεύκων».
Σημειώνουμε ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο του φιλικό, το οποίο θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον Προμηθέα σε παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών.
🔴⚪️ The hard work never stops.— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 4, 2025
Passion – Focus – Dedication" ✅#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/IqlcB0KmCW