Συνεχίζει την σκληρή δουλειά στην προετοιμασία ο Ολυμπιακός (vid)

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη σκληρή δουλειά στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ενόψει της νέας σεζόν.

Ο νέος Ολυμπιακός «χτίζεται» στο ΣΕΦ με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζουν την σκληρή δουλειά στην προετοιμασία ενόψει της απαιτητικής σεζόν.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ δημοσίευσε στιγμιότυπα από την προπόνηση της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα γράφοντας: «Η σκληρή δουλειά δε σταματά ποτέ. Πάθος, συγκέντρωση, αφοσίωση» ήταν η λεζάντα των «ερυθρολεύκων». 

Σημειώνουμε ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει το πρώτο του φιλικό, το οποίο θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον Προμηθέα σε παιχνίδι κεκλεισμένων των θυρών.

