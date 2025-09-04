Κορυφαία χορηγική συνεργασία για το Μαρούσι

Το Μαρούσι ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τη Novibet.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Μαρούσι βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με τη Novibet, κορυφαία εταιρεία υπηρεσιών διαδικτυακής ψυχαγωγίας στην Ελλάδα.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα στην πορεία ανάπτυξης και εδραίωσης τoυ Αμαρουσίου στο ελληνικό μπάσκετ. Με σχέδιο, συνέπεια και στοχευμένες συνεργασίες, ο Σύλλογος συνεχίζει να μεγαλώνει δυναμικά, επενδύοντας τόσο στην αγωνιστική του πρόοδο όσο και στην ενίσχυση της συνολικής παρουσίας του στον αθλητικό χάρτη.

Η Novibet, με αποδεδειγμένη παρουσία και ενεργό ρόλο στον αθλητισμό, μοιράζεται τις ίδιες αξίες με την ομάδα μας: αφοσίωση, συνέπεια και αγάπη για το παιχνίδι.

O κ. Θανάσης Σουφλιάς, General Manager της ΚΑΕ Μαρούσι, δήλωσε:

«Η συνεργασία με μια τόσο ισχυρή και αναγνωρίσιμη εταιρεία όπως η Novibet ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το στρατηγικό μας όραμα για την ανάπτυξη και την καθιέρωση της ΚΑΕ Μαρούσι στο υψηλότερο επίπεδο. Δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική συμφωνία, αλλά μια στρατηγική επιλογή που ενισχύει τη συνεχή μας προσπάθεια να εξελίσσουμε το Μαρούσι σε όλα τα επίπεδα – εντός και εκτός παρκέ. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η κοινή μας δέσμευση σε αξίες όπως η συνέπεια, η προσήλωση και η αγάπη για τον αθλητισμό θα αποτελέσει τη βάση για μια γόνιμη και μακροχρόνια συνεργασία.

Ο Νώντας Καργάκης, Head of Brand Sponsorships & Activations της Novibet, δήλωσε:

«Η συνεργασία μας με την ΚΑΕ Μαρούσι αποτελεί μέρος της στρατηγικής μας για την ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού και των ομάδων με ισχυρό τοπικό αποτύπωμα. Το Μαρούσι είναι ένας σύλλογος με μακρά παρουσία στο μπάσκετ και δυναμική προοπτική και πιστεύουμε ότι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε σημαντική αξία, τόσο για την ομάδα όσο και για όλους όσους τη στηρίζουν. Στόχος μας είναι αυτή η συνεργασία να αποτελέσει ένα σταθερό σημείο αναφοράς και να αποτυπώσει στην πράξη τη δέσμευσή μας για έμπρακτη στήριξη του αθλητισμού».

Η ΚΑΕ Μαρούσι καλωσορίζει τη Novibet στη μεγάλη οικογένεια του Αμαρουσίου και προσβλέπει σε μία δημιουργική και αμοιβαία επωφελή συνεργασία, που θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη στρατηγική ανάπτυξη και το όραμα της ομάδας.

ΠΡΟΦΙΛ

Σχετικά με τη Novibet

H Novibet δραστηριοποιείται από το 2010 στον τομέα παροχής υπηρεσιών διαδικτυακής ψυχαγωγίας. Με παρουσία σε 9 χώρες παγκοσμίως (Ελλάδα, Βραζιλία, Ιρλανδία, Φινλανδία, Μεξικό, Χιλή, Εκουαδόρ, Κύπρο, Νέα Ζηλανδία), γραφεία σε Ελλάδα, Μάλτα, Βραζιλία και Μεξικό και περισσότερους από 1.200 εργαζόμενους, η Novibet προσφέρει υπηρεσίες τελευταίας τεχνολογίας που την κατατάσσουν μεταξύ των κορυφαίων GameTech εταιρειών διεθνώς. Παράλληλα, η Novibet μέσω του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής προσφοράς “Giant Heart” σε συνεργασία με τους Πρεσβευτές του προγράμματος, κορυφαίους αθλητές Βασίλη Σπανούλη, Κώστα Τσιμίκα, Γιάννη Κωνσταντέλια και Θωμαή Βαρδαλή, συνεισφέρει στην οικοδόμηση ενός καλύτερου, πιο βιώσιμου και συμπεριληπτικού μέλλοντος, μέσα από ενέργειες που προωθούν την αξία του αθλητισμού, τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των αδέσποτων ζώων συντροφιάς».