Λήξη συναγερμού με Αβράμοβιτς στη Σερβία

Λήξη συναγερμού με τον τραυματισμό του Αλέκσα Αβράμοβιτς στη Σερβία, με τον 30χρονο άσο να μην έχει κάτι σοβαρό.

Ευχάριστα τα νέα από την κατάσταση του Αβράμοβιτς, με τον γκαρντ της Ντουμπάι BC να υποβάλλεται σε εξετάσεις, που όμως έδειξαν πως δεν έχει υποστεί κάτι σοβαρό.

Την είδηση αποκάλυψε ο Νεμπόισα Τσόβιτς, πρόεδρος της Σερβικής Ομοσπονδίας, με τον Αβράμοβιτς να αναμένεται να είναι κανονικά στη διάθεση του Σβέτισλαν Πέσιτς στο παιχνίδι με τη Φινλανδία (6/9, 21:45).

