Όσμαν: «Παίξαμε σπουδαίο μπάσκετ, έχουμε λαμπρό μέλλον»

Ο Τζέντι Όσμαν στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Τουρκίας κόντρα στη Σερβία στάθηκε στο σπουδαίο μπάσκετ που έπαιξε η ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Συγχαρητήρια όλους. Παίξαμε σπουδαίο μπάσκετ. Δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Κάποιες φορές μείναμε πίσω στο σκορ, αλλά συνεχίσαμε να παλεύουμε και παίξαμε πολύ καλά.

Είμαι περήφανος για όλους. Έχουμε ένα λαμπρό μέλλον ως ομάδα και ελπίζω να φτάσουμε στα μετάλλια. Ελπίζω να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι. Μπράβο σε όλους»!

