Γιαννάκης: «Ο Γιάννης είναι ασταμάτητος, δύσκολο για την Ισπανία να κερδίσει»

Ο Παναγιώτης Γιαννάκης μίλησε για το παιχνίδι της Ελλάδας κόντρα στην Ισπανία, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Βασίλη Σπανούλη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του σε ισπανικό Μέσο:

Για την Ισπανία και την κρισιμότητα του παιχνιδιού Βοσνία-Γεωργία: «Ξέρω ότι είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι για την Ισπανία, αλλά συμφωνώ με τον προπονητή Σκαριόλο ότι πρέπει να σκεφτούν μόνο πώς θα παίξουν μπάσκετ, όχι τι θα συμβεί αν χάσουν. Είναι κάτι για το οποίο πάντα προσπαθούσα να πείσω τους παίκτες μου. Το μπάσκετ είναι όμορφο. Δώσε τη δύναμη και την εστίασή σου στο παιχνίδι και απόλαυσέ το. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα ως ομάδα επειδή έχουμε πιο δυνατούς παίκτες και έχουμε τον Γιάννη, τον θεό του παιχνιδιού μετάβασης, τον καλύτερο στον κόσμο σε αυτό. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης στο ανοιχτό γήπεδο. Αλλά ζηλεύω την εθνική ομάδα της Ισπανίας επειδή έχει πολλούς νέους, ταλαντούχους παίκτες. Και παίζουν πολύ καλά, κατά τη γνώμη μου. Ίσως χρειάζονται λίγη περισσότερη δύναμη, αλλά μπορούμε ήδη να δούμε την ποιότητα που έχουν. Έτσι, κοιτάζοντας μπροστά, έχουν πολλά να πουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Δεν θα είναι εύκολο για την Ελλάδα».

Για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Είναι δύσκολο για την Ισπανία επειδή, όπως είπα, δεν έχουν τόσους πολλούς δυνατούς, μεγάλους παίκτες. Εναντίον της Ιταλίας, οι δύο παίκτες τους, ο Νιανγκ και ο Ντιούφ , ήταν ασταμάτητοι. Ήταν πολύ σωματικοί. Ο Γιάννης είναι ασταμάτητος. Είναι το κύριο όπλο μας και θα είναι δύσκολο να τον σταματήσουμε. Ένας απίστευτος παίκτης».

Για το αν η Ελλάδα μπορεί να νικήσει την Ισπανία: «Όταν έχεις τον Γιάννη στην ομάδα σου και άλλους εξαιρετικούς παίκτες που βρίσκονται στην Ευρωλίγκα και έχουν σημειώσει επιτυχίες, γιατί όχι; Είναι δύσκολο, αναμφίβολα, γιατί υπάρχουν καλές ομάδες. Οι αγαπημένες μου είναι η Σερβία και η Γερμανία. Μπορεί να μην έχουμε ένα πλούσιο ρόστερ, οπότε πρέπει να παίξουμε καλύτερα από ό,τι έχουμε παίξει μέχρι τώρα. Έχουμε ταλέντο».

Για τον Βασίλη Σπανούλη: «Ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος που έχει πετύχει τόσα πολλά στο μπάσκετ... αυτές είναι οι δυνατότητές του. Προσπαθεί όσο καλύτερα μπορεί, αγαπά το μπάσκετ, είναι έξυπνος. Ελπίζω να τον δω να κάνει ξανά το όνειρό του πραγματικότητα».

