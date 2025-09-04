Μπόνγκα για Μάρκανεν: «Όταν πάει σπίτι ελπίζω να βλέπει εφιάλτες με μένα»

Η Γερμανία διέλυσε τη Φινλανδία και ο Άιζακ Μπόνγκα είχε διάθεση για πειράγματα.

Αποδέκτης ήταν το μεγάλο αστέρι των Φινλανδών, ο Λάουρι Μάρκανεν, με τον Γερμανό άσο να επιθυμεί τουλάχιστον να τον... τσιγκλίσει.

«Όταν πάει σπίτι, ελπίζω να βλέπει εφιάλτες με μένα. Και ελπίζω ότι όταν ονειρεύεται, να ονειρεύεται εμένα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Μπόνγκα σε δηλώσεις του μετά το ματς.

