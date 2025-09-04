Σενγκούν: «Ο Γιόκιτς είναι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο αυτή την στιγμή»

Ο Αλπερέν Σενγκούν σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Σερβίας αποθέωσε τον Νίκολα Γιόκιτς και στάθηκε στα συναισθήματα μετά την επικράτηση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν νομίζω ότι είμαι καλύτερος από τον Νίκολα. Ο Γιόκιτς είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο. Τον τελευταίο καιρό, ίσως είναι ο καλύτερος.

Το να παίζουμε εναντίον του και να κερδίζουμε ήταν κρίσιμο για εμάς. Για μένα, ήταν ένα επιπλέον κίνητρο. Γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι. Χαίρομαι που παίξαμε καλά εναντίον του Γιόκιτς και κερδίσαμε».

