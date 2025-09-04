Τώρα ρόστερ 14 παικτών στις διεθνείς διοργανώσεις!

Είναι καιρός και το μπάσκετ να ακολουθήσει τα άλλα ομαδικά σπορ και να διευρύνει τους διαθέσιμους παίκτες στις πολυήμερες και απαιτητικές υποχρεώσεις τους.

Το μακρινό 1989 στο όχι τόσο μακρινό Ζάγκρεμπ της Κροατίας, η Εθνική Ανδρών μπάσκετ έπαιξε στον τελικό του Eurobasket και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο, μετά από μια επική νίκη εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης στον ημιτελικό. Το ματς το θυμούνται οπωσδήποτε αυτοί που το είδαν, πολλοί που ήταν αγέννητοι τότε ή πολύ μικροί σε ηλικία ανατρέχουν συχνά στα σχετικά βίντεο των ΜΚΔ.

Αυτό που δεν θυμάται σχεδόν κανείς είναι ότι η τελική φάση του Eurobasket έγινε με τη συμμετοχή μόλις οκτώ ομάδων, και σε διάστημα μόλις έξι ημερών, από τις 20 ως τις 25 Ιουνίου. Μια… καταδρομική επιχείρηση, θα’ λεγε κανείς, ένα ταξίδι-αστραπή, σε σχέση με την εικόνα που έχουμε μπροστά μας τώρα.

Η FIBA πειραματίστηκε πολύ με το format των τελικών φάσεων. Διοργάνωσε Eurobasket με τη συμμετοχή 12 ομάδων (μεταξύ τους και το εμβληματικό του 1987), 14 ομάδων (αυτό του 1995, όπου έγινε έξτρα προκριματικός γύρος για να προλάβει να συμμετάσχει η κουτσουρεμένη Γιουγκοσλαβία), 8 ομάδων (το 1989 και το 1991), 16 ομάδων (από τους αγαπημένους της αριθμούς, από το 1993 ως το 2009) και, όπως γνωρίζετε, 24 ομάδων από το 2011 και μετά.

Η Ελλάδα το 1989, στη διοργάνωση των 8 ομάδων, έδωσε πέντε αγώνες σε έξι ημέρες. Το 1987, στη διοργάνωση των 12 ομάδων, έδωσε 8 αγώνες σε 11 ημέρες. Στο Eurobasket που έχουμε μπροστά μας, οι ομάδες που θα προκριθούν στην τελική οκτάδα θα δώσουν 9 αγώνες σε μια διοργάνωση 19 ημερών.

Όλα αλλάζουν, αυξάνονται, γίνονται πιο απαιτητικά, πιο γρήγορα, πιο μαχητικά, αλλά ένα μένει σταθερό: Ο αριθμός των παικτών στο ρόστερ της κάθε ομάδας, η περίφημη δωδεκάδα.

Πώς έπαιζαν οι ομάδες το 1989; Slow motion σε σχέση με το σήμερα. Η έννοια του rotation, της ξεκούρασης, του «βάθους» στον πάγκο, ήταν προνόμιο λίγων ομάδων, που είχαν τεράστιο ταλέντο. Οι προπονητές της ΕΣΣΔ και της Γιουγκοσλαβίας τότε περισσότερο ικανοποιούσαν εγωισμούς και κρατούσαν ισορροπίες παρά εκμεταλλεύονταν απόλυτα αυτό το τεράστιο πλεονέκτημα.

Τώρα, το rotation είναι απαραίτητο σε όλους, το βάθος πάγκου είναι αναγκαία και ικανή συνθήκη, τα λεπτά μοιράζονται, οι ταχύτητες και η ένταση είναι ασύλληπτα σε σχέση με το τότε, γι’ αυτό είναι και πιο συχνοί οι τραυματισμοί. To φετινό Eurobasket δυστύχησε να έχει το ρεκόρ των περισσότερων σοβαρών τραυματισμών στην ιστορία των διοργανώσεων, με 4 παίκτες να λένε πρόωρο αντίο στη διοργάνωση και αρκετούς ακόμα να χάνουν μεμονωμένα ματς λόγω ενοχλήσεων ή άλλων προβλημάτων (ιώσεις κτλ.).

Αφού, λοιπόν, αυξήθηκαν δραματικά οι ημέρες της διοργάνωσης, ο αριθμός των αγώνων (και των προπονήσεων, αφού κι εκεί υπάρχει καταπόνηση και μπορεί να προκληθεί τραυματισμός), η ένταση και το rotation, γιατί δεν αυξάνεται ο αριθμός των παικτών;

Το να αυξηθεί ο αριθμός των διαθέσιμων παικτών στις μεγάλες διοργανώσεις δεν είναι τωρινή κουβέντα. Ολοένα και περισσότεροι προπονητές το ζητούν, ως κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει από καιρό. Ακόμα κι αν υπάρχει περιορισμός, να αποτελείται η αποστολή π.χ. από 14 ή 15 παίκτες και να δηλώνονται 12 σε κάθε ματς. Τα όσα ζούμε τώρα το κάνουν ακόμα πιο επιτακτικό για τις επόμενες διοργανώσεις.

Υπάρχει, φυσικά, και αντίλογος. Ότι οι 12 είναι παραπάνω από τους διπλάσιους απ’ αυτούς που βρίσκονται στο παρκέ, άρα και υπεραρκετοί για να καλύψουν τις ανάγκες μιας ομάδας σε πολυήμερη διοργάνωση. Ότι και η ατυχία είναι μέρος του παιχνιδιού και πρέπει οι ομάδες να την συνυπολογίζουν όταν καταρτίζουν το τελικό ρόστερ.

Τι κάνουν, όμως, τα άλλα ομαδικά σπορ; Όλα όσα «ξεχείλωσαν» τις τελικές φάσεις των διοργανώσεών τους έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τον αριθμό των διαθέσιμων παικτών στις εθνικές ομάδες. Μετά, μάλιστα, και από την περιπέτεια του κορωνοϊού.

Στο ποδόσφαιρο από το προηγούμενο Μουντιάλ του 2022 το ρόστερ μιας ομάδας αποτελείται από 26 ποδοσφαιριστές. Οι οποίοι ήταν 22 για πολλές διοργανώσεις κι έγιναν 23 επειδή κάποιες ομάδες επέμεναν να μην παίρνουν τρίτο τερματοφύλακα. Πλέον οι τρεις τερματοφύλακες είναι υποχρεωτικοί. Για τη διοργάνωση του 2026, που θα γίνει με τη συμμετοχή 48 ομάδων και σε τουρνουά έξι εβδομάδων, υπάρχει η σκέψη να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το ρόστερ και να περιλαμβάνει πλέον 30 παίκτες.

Στο βόλεϊ η επίσης παραδοσιακή 12άδα (δύο εξάδες) παρά την καθιέρωση της θέσης του λίμπερο, που λύνει τα χέρια των προπονητών στην τακτική πολλών αλλαγών, η παγκόσμια ομοσπονδία έχει επιτρέψει από το 2014 την δήλωση 14 παικτών στο τελικών ρόστερ των μεγάλων της διοργανώσεων.

Στο γουότερ-πόλο η επίσης παραδοσιακή 13άδα έχει «διευρυνθεί» στις τελευταίες διοργανώσεις σε 15άδα.

Στο χάντμπολ η επίσης παραδοσιακή 16άδα έχει «διευρυνθεί» σε 18άδα, με τον αστερίσκο ότι σε κάθε αγώνα δηλώνονται (και έχουν δικαίωμα να αγωνιστούν) μόνο οι 16 παίκτες.

Για να ολοκληρώσουμε με μπάσκετ: Το NBA είναι η πρώτη λίγκα του πλανήτη που επιτρέπει τη χρησιμοποίηση πάνω από 12 παικτών σε επίσημο ματς. Οι ομάδες μπορούν να «ντύσουν» από 8 ως 15 παίκτες για έναν αγώνα, ενώ θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως 15+3 ενεργά συμβόλαια (τα 3 έξτρα αφορούν μπασκετμπολίστες που αγωνίζονται και στην ομάδα της G-league, με την οποία συνεργάζεται κάθε οργανισμός).