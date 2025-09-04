Koρκμάζ: «Παίξαμε μπάσκετ υψηλής ποιότητας, να συνεχίσουμε έτσι»

Ο Φουρκάν Κορκμάζ σε δηλώσεις του μετά τη νίκη της Τουρκίας κόντρα στη Σερβία στάθηκε στο υψηλού επιπέδου μπάσκετ που έπαιξε η ομάδα του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Νιώθω υπέροχα! Ήταν ακόμα φάση ομίλων, αλλά είναι σημαντικό να κερδίζουμε και πάνω απ' όλα είμαι χαρούμενος γιατί παίξαμε πραγματικά καλό και υψηλής ποιότητας μπάσκετ.

Μου είπαν ότι πετύχαμε 18 τρίποντα σε 31 προσπάθειες, αυτό είναι πραγματικά πολύ. Παίζουμε εκπληκτικό μπάσκετ, μοιραζόμαστε την μπάλα και έχουμε μια ταλαντούχα ομάδα παικτών.

Τώρα πρέπει να μας σέβονται περισσότερο από ποτέ, αλλά πρέπει και εμείς να σεβόμαστε τους εαυτούς μας, για να συνεχίσουμε να παίζουμε έτσι».

