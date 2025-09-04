Αυτοί σφυρίζουν την αναμέτρηση της Ελλάδας κόντρα στην Ισπανία

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές του πολύ σημαντικού αγώνα της Ελλάδας κόντρα στην Ισπανία.

Αυτοί θα είναι οι Χόρχε Βάσκες (Πουέρτο Ρίκο), Μάρτινς Κοζλόφσκις (Λετονία) και Πέτερ Πρακς (Ουγγαρία), που ορίστηκαν να διευθύνουν την αναμέτρηση της Εθνικής κόντρα στην ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Υπενθυμίζουμε πως η Ελλάδα θέλει τη νίκη για να πάρει την πρωτιά στον όμιλο και να έχει καλύτερο πλασάρισμα στα νοκ άουτ, με την Ισπανία να παίζει τη ζωή της στο Εurobasket.

