Χαντέλης: «Ο κόσμος μας είναι ο έκτος παίκτης μας, φέτος είμαστε πιο έμπειροι»

Ο προπονητής του ΠΑΣ Γιάννινα, Αρίστιππος Χαντέλης, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τη νέα σεζόν στο ΠΑΣ Γιάννινα: «Ο στόχoς μας είναι να συνεχίσουμε από εκεί που τελειώσαμε την περασμένη χρονιά και να προοδεύσουμε. Η ομάδα έχει μεγαλύτερο “κορμό” από την περσινή σεζόν. Ένας “κορμός” Ελληνίδων που εμπλουτίστηκε με την Κατερίνα Μαρίνη και την Κάλλη Μιχαηλίδου. Φυσικά παρέμεινε η αρχηγός μας η Σαρηγιαννίδου και οι υπόλοιπες περσινές αθλήτριες. Είναι και ο ερχομός ξένων παικτριών επίσης. Η φετινή μας χρονιά θα είναι σπουδαία και θέλουμε να συνεχίσουμε στο ίδιο “μονοπάτι” των περσινών επιτυχιών και θετικών εμπειριών».

Για την εμπειρία του ΠΑΣ Γιάννινα στην κατηγορία: «Θεωρώ ότι γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο “χτίστηκε” η ομάδα με αυτό το βάθος, για να αντέξουμε μέχρι το τέλος της σεζόν. Στη χρονιά που έρχεται οι αγωνιστικές μας υποχρεώσεις είναι αρκετές. Οι στόχοι και τα μέτωπα που αγωνιζόμαστε είναι πολλαπλά. Ευελπιστούμε ότι αυτή η διαδρομή πέρα από τις σημαντικές εμπειρίες θα αναδείξει και το βάθος της ομάδας και θα αναδειχθεί κάθε παίκτρια ξεχωριστά ώστε να πετύχουμε κάτι πολύ καλό συνολικά».

Για την Τισάρα Μόρχαουζ και τη συνύπαρξή της στην ομάδα με τον ελληνικό “κορμό”: «Φυσικά είναι μεγάλη παίκτρια και μεγάλο κατόρθωμα η παραμονή της, αλλά ο ελληνικός “κορμός” δεν άλλαξε. Η Κατερίνα Μαρίνη έλειπε μόνο. Ο “κορμός” των Ελληνίδων μας, ειδικά της αρχηγού μας, Ντίνα Σαρηγιαννίδου και την εμπειρία της, σε συνεργασία με τη Μόρχαουζ, μας δίνουν τη δυνατότητα να “χτίσουμε” από την αρχή μια ομάδα με βασικά συστατικά. Αυτό είναι πολύ ευεργετικό για το “χτίσιμο” της ομάδας. Έχουμε μία ομάδα με λίγα νέα πρόσωπα κι έτσι μπορούμε να μπούμε γρήγορα σε μια ροή. Οι στόχοι είναι κοντά και στις 18 Σεπτεμβρίου η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη για τη νέα πρόκληση στο πρώτο επίσημο ματς της σεζόν».

Για την αγωνιστική «ταυτότητα» της ομάδας του: «Εμείς θέλουμε να παρουσιάσουμε μια εικόνα ομάδας που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο και από το πρώτο λεπτό θα διεκδικεί το αποτέλεσμα. Θέλουμε η ομάδα μας να έχει “ταυτότητα” και όλα να αρχίζουν από την άμυνα. Να έχουμε τη φιλοσοφία μιας πολύ επιθετικής ομάδας, που δίνει τον ρυθμό με αθλητικότητα. Θέλουμε η ευρωπαϊκή μας εμπειρία να συνδυαστεί με ένα καλό αποτέλεσμα. Το ταξίδι της περσινής σεζόν με τις ευρωπαϊκές συμμετοχές ήταν χρήσιμο και σπουδαίο, αλλά θεωρώ ότι φέτος είμαστε πιο έμπειροι και πιο έτοιμοι στο να μπορέσουμε να πετύχουμε σπουδαιότερα πράγματα».

Για τον κόσμο των Ιωαννίνων: «Ο κόσμος μας είναι ο έκτος παίκτης μας, το λέμε πάντα αυτό. Φάνηκε από πέρυσι αυτό με τα συνεχόμενα sold-out. Παίζαμε σε ένα νέο γήπεδο που ήταν ασφυχτικά γεμάτο. Όλη η Ελλάδα μιλούσε για τον κόσμο του ΠΑΣ Γιάννινα. Δίνει την ορμή και την ψυχολογία στην ομάδα. Θέλουμε όποια ομάδα έρχεται στα Γιάννινα να ξέρει ότι θα περάσει δύσκολα. Δε μας “αγκαλιάζει” μόνο στα εντός, πέρυσι είχαν έρθει στο Σάσαρι και περιμένουμε να έρθει και στην Ισπανία. Ο κόσμος μας παίζει μεγάλο ρόλο. Τους καλούμε φέτος να έρθουν να μας στηρίξουν για άλλη μία φορά και να πανηγυρίσουμε μαζί μεγάλες στιγμές. Δε μας πειράζει που το πρώτο ματς είναι εντός. Για ‘μένα η προσέγγιση θα παραμείνει ίδια. Θα παίξουμε μπροστά στον κόσμο μας στις 18 Σεπτεμβρίου και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό απέναντι στη Μπιλμπάο».

Για την ανταγωνιστικότητα της Α1 Γυναικών: «Αρχικά, σίγουρα στο επίπεδο διαφήμισης και στο κομμάτι της προώθησης του μπάσκετ γυναικών πρέπει να γίνει δουλειά. Δε γίνεται να αφήσουμε το ότι στο Ευρωμπάσκετ Γυναικών γεμίσαμε το γήπεδο. Δε θέλω σε καμία περίπτωση να γίνει ένα “πυροτέχνημα” αυτό το καλοκαίρι. Θέλουμε μεγαλύτερη προβολή. Σε εμάς εδώ στην επαρχία η ομάδα γεμίζει σταθερά το γήπεδο και θέλουμε να το βλέπουμε σε άλλες ομάδες. Πρέπει ο κόσμος να “αγκαλιάσει” το μπάσκετ γυναικών. Τα Μέσα επίσης πρέπει να το προβάλλουν περισσότερο και να βγάλουμε έξω τις τοξικές συμπεριφορές. Να προσπαθήσουμε να εκπαιδεύσουμε έναν κόσμο που θα βλέπει από κοντά τις αθλήτριες να αγωνίζονται. Χρειάζεται προσπάθεια από όλους. Στα χαρτιά φαίνεται ότι ο Αθηναικός έχει κάνει μία πολύ καλή ομάδα. Αντίστοιχα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι σταθερές δυνάμεις. Η Νέα Ιωνία είναι η ομάδα που ανέβηκε και έχει φτιάξει μια ανταγωνιστική ομάδα. Θα είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πολλά ματς πιστεύω ότι θα κριθούν στον πόντο. Φέτος πραγματικά, ίσως πέρα από κάθε άλλη χρονιά, θα δώσουν πολλές ομάδες τη “μάχη” τους για τον στόχο που έχουν θέσει. Είναι αρχή ακόμα, δε μπορούμε να δώσουμε προγνωστικά. Θα είναι πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα».