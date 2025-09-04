Λάρκιν: «Ένας από τους καλύτερους αγώνες που έχω παίξει κόντρα στη Σερβία»

Ο Σέιν Λάρκιν σε δηλώσεις του μίλησε για τη νίκη της Τουρκίας κόντρα στη Σερβία και το παρατσούκλι «Baby Jokic» που έχει δοθεί στον Αλπερέν Σενγκούν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το παρατσούκλι «Baby Jokic» που έχει δοθεί στον Σενγκούν: «Αυτή είναι μια δύσκολη ερώτηση. Δεν πιστεύω ότι θέλει πλέον αυτό το παρατσούκλι. Ο Άλπερεν είναι ένας εξαιρετικός μπασκετμπολίστας, ταλαντούχος. Τα όριά του είναι ο ουρανός. Δεν έχει φτάσει ακόμα στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Θα μπορούσες να τον αποκαλέσεις κάποτε "Baby Jokic", αλλά τώρα έχει δείξει ότι μπορεί να κάνει ένα βήμα μπροστά. Είναι πολύ καλύτερος τώρα σε σύγκριση με εκείνη την περίοδο που του δόθηκε αυτό το παρατσούκλι».

Για τη νίκη με τη Σερβία: «Ένα σπουδαίο παιχνίδι. Πολύ συναρπαστικό. Και οι δύο ομάδες έπαιξαν υπέροχα. Περιμέναμε ιδιαίτερα αυτό το παιχνίδι. Η Σερβία είναι μια ταλαντούχα ομάδα, είχε μεγάλη επιτυχία. Τώρα δείξαμε ότι είμαστε μια από τις καλύτερες ομάδες στο Ευρωμπάσκετ. Ωστόσο, δεν ήρθαμε εδώ για να είμαστε πρώτοι στον όμιλο, αλλά για να κερδίσουμε ένα μετάλλιο. Έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στην κατάκτηση ενός μεταλλίου».

Για το αν ήταν ένα από τα καλύτερα ματς που έχει παίξει: «Ένας από τους καλύτερους αγώνες που έχω παίξει. Παίκτες του NBA στο παρκέ, ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα ένας από τους καλύτερους αγώνες στους οποίους έχω συμμετάσχει, όσον αφορά την ποιότητα των παικτών. Θα θυμάμαι αυτόν τον αγώνα».

