Πως ο Γιαμπουσέλε έφτιαξε το κομοψοτέχνημά του εναντίον της Πολωνίας

Ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε έβαλε τη Γαλλία στην πλάτη του για να φιμώσει το καταπληκτικό πολωνικό πλήθος στην Spodek Arena.

Όλοι περίμεναν ότι ο Γάλλος φόργουορντ θα έκανε μια εμφάνση/statement στο FIBA ​​EuroBasket 2025. Ως αρχηγός είναι αυτός που πρέπει να ηγηθεί μιας νεανικής γαλλικής ομάδας γεμάτης φρέσκα πρόσωπα.

Στα τρία πρώτα παιχνίδια στον Δ' Όμιλο, εναντίον του Βελγίου, της Σλοβενίας και του Ισραήλ, ο 29χρονος Γάλλος πρόσερε μόνο μια μικρή γεύση από την ηγετικότητα που του ζητήθηκε να βγάλει στο γήπεδο για την ομάδα του, για τους φιναλίστ του EuroBasket 2022.

Το βράδυ της Τρίτης, εναντίον της διοργανώτριας ομάδας Πολωνίας, ο Γιαμπουσέλε έδωσε μια αξέχαστη παράσταση για να βοηθήσει τη Γαλλία να ανακάμψει μετά την ήττα από το Ισραήλ.

Σημείωσε 36 πόντους, καταγράφοντας τόσο ρεκόρ καριέρας με την εθνική ομάδα ενώ είναι τρίτος στη λίστα με τους παίκτες που έχουν πετύχει τους περισσότερους πόντους που έχει πετύχει ένα Γάλλος με την Εθνική ομάδα σε Ευρωμπάσκετ. Βρίσκεται στην ίδια θέση με τους θρύλους Ερβ Ντουμπουισόν και Τόνι Πάρκερ.

«Είχαμε μια συζήτηση για να προσπαθήσουμε να βάλουμε στο παιχνίδι της ομάδας λίγο περισσότερο. Ξέρω ότι είναι σημαντικό για μένα να είμαι aggressive όλη την ώρα. Για την ομάδα και τον εαυτό μου», είπε ο Γιαμπουσέλε μετά τη βραδιά καριέρας που είχε.

«Προσπάθησα να βρω τον ρυθμό μου και να δώσω ενέργεια στα παιδιά, για να βεβαιωθώ ότι όλοι θα πάμε με τον ίδιο τρόπο. Απόψε πήγε με τον δικό μου τρόπο, αλλά αυτή η νίκη είναι για όλους. Όλοι έφεραν κάτι απόψε, ακόμα και στην άμυνα, και αυτή είναι μια ομαδική νίκη. Αυτή ήταν που χρειαζόμασταν».

Ήταν πάντα ένας vocal ηγέτης, όπως είχε δείξει στους περσινούς Ολυμπιακούς Αγώνες σε μια ομάδα γεμάτη αστέρια. Αλλά τώρα είναι ο αρχηγός και οι συμπαίκτες του τον χρειάζονται για να δώσει το παράδειγμά του.

«Είναι αστείο γιατί του είπα: "Πήγαινε να βάλεις πόντους. Μερικές φορές ακόμη και με εγωιστικό τρόπο, αλλά σε χρειαζόμαστε να είσαι aggressive και το γήπεδο θα είναι ανοιχτό για σένα", μοιράστηκε ο Ισάια Κορντινιέ μετά τη νίκη επί της Πολωνίας.

«Το προπονητικό επιτελείο και εμείς ως παίκτες κάναμε καλή δουλειά στο να βρούμε έναν καλό ρυθμό, βρίσκοντας τις καλύτερες λύσεις». «Έπειτα, ο γκαρσόν έκανε τη δουλειά του. Έπαιξε καταπληκτικά. Είναι ο ηγέτης μας, ο αρχηγός μας. Πρέπει να τον ακολουθήσουμε», πρόσθεσε ο Κορντινιέρ.

Ο Ελί Οκόμπο πιστεύει ότι δεν χρειάστηκαν προσαρμογές ώστε να βοηθηθεί η μελλοντικός σταρ των Νιου Γιορκ Νικ να γράψει το όνομά του στη λίστα των ρεκόρ.

«Στο τέλος της ημέρας, σκόραρε 36 πόντους, αλλά όχι με εγωιστικές φάσεις. Ήταν ανοιχτός, έκανε ξεμαρκάριστα σουτ, ήταν επιθετικός και αμυντικά ήταν επίσης εξαιρετικός», μοιράστηκε ο Γάλλος γκαρντ.

«Τον χρειαζόμαστε να παίζει σε αυτό το επίπεδο, για να μπορεί να είναι ανταγωνιστικός.. Είμαι χαρούμενος που έκανε αυτό το πραγματικά καλό παιχνίδι στο Ευρωμπάσκετ».

Ο Αρκούδας, όπως αποκαλείται χαϊδευτικά ο Γιαμπουσέλε, έπρεπε να γρυλίσει όπως ποτέ άλλοτε για να φιμώσει τους 9.262 παθιασμένους οπαδούς στις κερκίδες του Spodek Arena.

Όλοι τον άκουσαν. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε θα συνεχίσει να ηγείται της Nouvelle Vague του γαλλικού μπάσκετ”.

Οι παίκτες με τους περισσότερους πόντους ένα ματς στην ιστορία της Γαλλίας:

RANK DATE PLAYER POINTS OPPONENTS 1. 07/06/1985 Herve Dubuisson 39 Poland 2. 30/06/1995 Yann Bonato 38 Yugoslavia 3. 02/09/2025 Guerschon Yabusele 36 Poland = 09/06/1987 Herve Dubuisson 36 Israel = 04/09/2007 Tony Parker 36 Italy 6. 20/06/1989 Richard Dacoury 32 Bulgaria = 02/09/2011 Tony Parker 32 Germany = 20/09/2013 Tony Parker 32 Spain

