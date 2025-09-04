Εθνική: Κόντρα και στην προϊστορία απέναντι στην Ισπανία

Η Ελλάδα πέρα από την Ισπανία έχει να αντιμετωπίσει και την παράδοση, με την προϊστορία να είναι ξεκάθαρα υπέρ της ομάδας του Σέρτζιο Σκαριόλο.

Ελλάδα και Ισπανία έχουν αναμετρηθεί 47 φορές σε επίπεδο Ανδρών, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να μετρά 13 νίκες.

Aναλυτικά η προϊστορία:

18/10/1951 Μεσογειακοί Αγώνες (Αλεξάνδρεια) 47-49

20/07/1955 Μεσογειακοί Αγώνες (Βαρκελώνη) 53-59

23/07/1955 Μεσογειακοί Αγώνες (Βαρκελώνη) 57-58

02/05/1961 Ευρωμπάσκετ (Βελιγράδι) 46-73

05/06/1965 Ευρωμπάσκετ (Τιφλίδα) 89-82

07/10/1967 Ευρωμπάσκετ (Ελσίνκι) 95-99

13/08/1972 Φιλικό (Άουγκσμπουργκ) 82-88

02/10/1973 Ευρωμπάσκετ (Βαρκελώνη) 74-86

09/06/1975 Ευρωμπάσκετ (Ριέκα) 63-89

26/08/1975 Μεσογειακοί Αγώνες (Αλγέρι) 74-80

23/05/1979 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Θεσσαλονίκη) 88-89

30/05/1981 Ευρωμπάσκετ (Μπρατισλάβα) 72-111

30/05/1983 Ευρωμπάσκετ (Λιμόζ) 79-100

17/05/1984 Προολυμπιακό Τουρνουά (Λε Μαν) 89-90

08/07/1986 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Σαραγόσα) 86-87

27/05/1987 Φιλικό (Ρέτζιο Καλάμπρια) 101-98

05/06/1987 Ευρωμπάσκετ (ΣΕΦ) 89-106

13/09/1987 Μεσογειακοί Αγώνες (Λαττάκεια) 71-85

07/07/1988 Προολυμπιακό Τουρνουά (Ρότερνταμ) 84-91

09/08/1990 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Μπουένος Άιρες) 102-93

07/07/1991 Μεσογειακοί Αγώνες (Θεσσαλονίκη) 90-82

27/05/1992 Φιλικό / Τεργέστη) 94-95

28/06/1993 Ευρωμπάσκετ (Καρλσρούη) 76-75

30/06/1995 Ευρωμπάσκετ (OAKA) 66-64

14/06/1997 Μεσογειακοί Αγώνες (Μπάρι) 70-75

07/08/1998 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (OAKA) 69-62

05/06/1999 Φιλικό (Ουέλβα) 65-60

25/08/2000 Φιλικό (Βαγιαδολίδ) 70-76

15/08/2001 Φιλικό (Κάντιθ) 79-84

09/09/2001 Μεσογειακοί Αγώνες (Τίνιδα) 61-72

26/01/2002 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Περιστέρι) 86-73

25/01/2003 Προκριματικά Ευρωμπάσκετ (Λεόν) 91-94

16/08/2003 Φιλικό (Κάντιθ) 76-87

06/08/2004 Φιλικό (Μαδρίτη) 70-80

30/06/2005 Μεσογειακοί Αγώνες (Αλμερία) 88-77

10/09/2005 Φιλικό (Μαδρίτη) 88-80

03/09/2006 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Σαϊτάμα) 47-70

07/09/2007 Ευρωμπάσκετ (Μαδρίτη) 58-76

15/09/2007 Ευρωμπάσκετ (Μαδρίτη) 77-82

10/08/2008 Ολυμπιακοί Αγώνες (Πεκίνο) 66-81

19/09/2009 Ευρωμπάσκετ (Κατοβίτσε) 64-82

04/09/2010 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Κωνσταντινούπολη) 72-80

12/09/2013 Ευρωμπάσκετ (Λιουμπλιάνα) 79-75

15/09/2015 Ευρωμπάσκετ (Λιλ) 71-73

09/08/2022 Φιλικό (ΟΑΚΑ) 86-70

11/08/2022 Φιλικό (Μαδρίτη) 80-87

30/07/2024 Ολυμπιακοί Αγώνες (Λιλ) 77-84

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διoργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!