Η Πορτογαλία είναι κάτι περισσότερο από τον Κέτα

Έχουν τον πρωταθλητή του NBA του 2024 ως ηγέτη, αλλά δεν είναι απλώς ένα ομάδα του ενός ανθρώπου.

Ήταν τόσο δυνατό όσο μπορείτε να φανταστείτε, με 5.010 οπαδούς, οι περισσότεροι από αυτούς Εσθονοί, να δημιουργούν απίστευτο θόρυβο στο τελευταίο λεπτό ενώ η ομάδα τους ήταν μπροστά με τρεις πόντους εναντίον της Πορτογαλίας. Η μάχη ήταν για το τελευταίο εισιτήριο της φάσης των 16 στον Όμιλο Α.

Και μετά… Τόση σιωπή μέσα σε μια στιγμή.

«Το ακούς αυτό; Αυτός είναι ο ήχος του αέρα που φεύγει από το κτίριο», είπε ο κόούτς Μάικ Τέιλορ, παρακολουθώντας τον αγώνα ως σχολιαστής για το Courtside 1891.

Αναφερόταν στη στιγμή που ο Ραφαέλ Λισμπόα πήρε και ευστόχησε στο απίστευτο τρίποντο πολύ μακριά από τη γραμμή του τρίποντου για να ισοφαρίσει το ματς στο τελευταίο λεπτό.

Σίγουρα, το σκορ ήταν ισόπαλο και τίποτα περισσότερο, αλλά όλοι ένιωθαν ότι η Πορτογαλία δεν μπορεί να χάσει μετά από αυτό.

«Τον έχω ξαναδεί να το κάνει αυτό», γελούσε ο συμπαίκτης του Τραβάντε Γουίλιαμς μετά τον αγώνα.

«Τον εμπιστεύομαι, πιστεύω σε αυτόν, ό,τι κι αν κάνει, είμαι πολύ εντάξει με τις επιλογές του. Ήξερα ότι θα έμπαινε μέσα», πρόσθεσε.

«Σε αυτές τις στιγμές, βλέπεις την ταινία της ζωής σου», είπε μιλώντας για όσα περνούσαν από το μυαλό του ενώ η μπάλα πετούσε προς το καλάθι.

«Πάντα ονειρεύομαι τέτοιου είδους σουτ, που η μπάλα έρχεται στα χέρια μου και να είμαι εγώ αυτός που αποφασίζει για το παιχνίδι» είπε ο ίδιος ο Ραφαέλ Λισμπόα.

«Μερικές φορές νιώθω ότι έκανα ένα καλό σουτ, και δεν είναι πραγματικά ένα σπουδαίο σουτ. Αυτή τη φορά όταν η μπάλα ήρθε στα χέρια μου, το έκανε με το σωστό τρόπο. Ένιωθα ότι έμπαινε μέσα. Και μπήκε. Και ήταν τέλειο», είπε εκπνέοντας ανακούφιση.

Το τρίποντο, καθώς και οι τέσσερις βολές στις οποίες ευστόχησε ο Λισμπόα, σηματοδότησαν μια συγκλονιστική επιστροφή για την Πορτογαλία στο ματς με την Εσθονία.

Δεν έχαναν με μεγάλη διαφορά. Ήταν όμως, περισσότερο μια ψυχική, μία συναισθηματική επιστροφή, αφού ο Νεέμιας Κέτα με δύο γρήγορες τεχνικές ποινές είχε αποβληθεί ήδη στα μέσα της τρίτης περιόδου.

«Ένα πράγμα ήξερα εκείνη τη στιγμή.. Ότι η ομάδα δεν επρόκειτο να τα παρατήσει», εξήγησε ο προπονητής της Πορτογαλία, Γκόμες.

Φαινόταν εξαντλημένος, αλλά χαρούμενος αφού εργάζεται με αυτή την ομάδα που έφτασε στη φάση νοκ-άουτ για πρώτη φορά. Είχε επίσης όλα τα αστεία του διαθέσιμα, μιλώντας για την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στην ομάδα του, πριν από τον do or die αγώνα με την Εσθονία.

«Αν κερδίσουμε, θα πετύχουμε τον στόχο που καθορίσαμε τον Φεβρουάριο. Αν χάσουμε, θα πάμε σπίτι. Τώρα είναι πρόβλημα για αυτόν (δείχνει ένα μέλος του σταφ) να κλείσει νέες πτήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημά του», χαμογέλασε ο Γκόμες.

Αλλά μην αφήσετε τα αστεία να σας ξεγελάσουν. Ο προπονητής Γκόμες αγαπά τους παίκτες του και τον αγαπούν κι αυτοί, έχοντας δημιουργήσει έναν ακλόνητο δεσμό.

Αυτό το αποτέλεσμα έρχεται ως η κορωνίδα της πορείας της Πορτογαλίας προς την ηπειρωτική ελίτ τα τελευταία χρόνια. Δεν αφορά μόνο τον Κέτα, ούτε μόνο τον Λισμπόα, παρόλο που το επώνυμό του αναφέρθηκε περισσότερες από μία φορές στα τελευταία λεπτά αυτής της αναμέτρησης.

«Ο πατέρας του είναι ένας από τους πιο τιμημένους παίκτες στην ιστορία της Πορτογαλίας. Ακολουθεί αυτά τα βήματα και είναι απλά σπουδαίος, είναι στο αίμα του», είπε ο Γουίλιαμς εξηγώντας γιατί εμπιστευόταν τόσο πολύ τον Λισμπόα για να κάνει αυτό το κρίσιμο σουτ.

Ο πατέρας είναι ο Κάρλος Λισβόνα, 14 φορές πρωταθλητής Πορτογαλίας με τις Σπόρτινγκ, Κελούζ και Μπενφίκα. Αλλά ακόμη και ο σπουδαίος Κάρλος δεν κατάφερε να περάσει ποτέ σε φάση νοκ-άουτ ενός Ευρωμπάσκετ.

«Όλοι δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για τη χώρα μας, τους συλλόγους μας και τις οικογένειές μας. Ο πατέρας μου, σίγουρα, είναι πραγματικά χαρούμενος στο σπίτι», είπε ο Ραφαέλ. Κι αυτό κάτι που τους βοήθησε να ξεπεράσουν την απώλεια του πρωταθλητή του NBA του 2024, Κέτα.

«Δυστυχώς, δεν μπορεί να έρθει να παίξει στα Προκριματικά, οπότε έχουμε συνηθίσει να παίζουμε και χωρίς αυτόν. Φυσικά, μας βοηθάει πολύ, αλλά η ομάδα ενώθηκε σε εκείνες τις στιγμές, στα Προκριματικά. Όταν αυτή η ομάδα παίζει μαζί και με αυτό τον τρόπο, είναι πολύ δύσκολο να μας νικήσεις», είπε ο Λισμπόα.

Το αστείο είναι ότι ο πορτογάλος πόιντ γκαρντ δεν ήταν ο μόνος που σκεφτόταν τα Προκριματικά του FIBA ​​EuroBasket 2025, λίγα λεπτά αφότου έφτασε στους 16 της μεγαλύτερης ηπειρωτικής διοργάνωσης.

«Θέλω να αφιερώσω αυτό το επίτευγμα στους τέσσερις παίκτες που μας βοήθησαν πολύ στα Προκριματικά και δεν μπόρεσαν να είναι εδώ: τον Αντρέ Κρουζ, τον Ρικάρντο Μοντέιρο, τον Άντονι Ντα Σίλβα και τον Γκονσάλο Ντελγκάδο. Ελπίζω να ακούσουν, ξέρουν ότι αυτό είναι κάτι βαθύ για αυτούς», τόνισε συγκινημένος ο προπονητής Γκόμες.

Και ήρθε η ώρα για μια τελευταία δήλωση από τον κόυτς. Πριν από τη διοργάνωση, περιέγραψε το τουρνουά ως πεπόνι, λέγοντας ότι ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί μέχρι να το ανοίξεις, να το δεις και να το γευτείς.

Λοιπόν, πέντε παιχνίδια μετά, πώς είναι το πεπόνι;

«Σήμερα το ανοίξαμε και ήταν ένα γλυκό πεπόνι», χαμογέλασε.

