Κατηγορίες κατά των Κλίπερς για προσπάθεια καταστρατήγησης του salary cap!

Οι Λος Άντζελες Κλίπερς κατηγορούνται για προσπάθεια παράκαμψης των κανονισμών του salary cap του NBA, καθώς φέρονται να διοχέτευσαν 28 εκατομμύρια δολάρια στον σούπερ σταρ Καουάι Λέοναρντ μέσω ενός ανύπαρκτου χορηγικού συμβολαίου!

Ο Μπάλμερ φέρεται να επένδυσε 50 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία βιωσιμότητας Aspiration, η οποία έχει κατηγορηθεί για απάτη, ενώ ο συνιδρυτής της, Τζόσεφ Σάντμπεργκ, συμφώνησε τον Αύγουστο να δηλώσει ένοχος για εξαπάτηση επενδυτών.

Σύμφωνα με έγγραφο που απέκτησε ο δημοσιογράφος, Πάμπλο Τόρε και φέρει την υπογραφή του Λέοναρντ, ο έξι φορές All-Star του ΝΒΑ θα λάμβανε 28 εκατ. δολάρια σε μετρητά από την Aspiration εντός τετραετίας (2022-2025), υπό την προϋπόθεση ότι θα αγωνιζόταν στους Κλίπερς.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία καταγραφή ή δημόσια εμφάνιση του Λέοναρντ να συμμετέχει σε καμπάνιες, να προωθεί ή να αναφέρεται στην Aspiration, κάτι που θεωρείται αυτονόητο σε τέτοιου τύπου χορηγικά συμβόλαια.

«Ήταν ξεκάθαρα μια προσπάθεια να παρακάμψουν το salary cap», δήλωσε πρώην εργαζόμενος της Aspiration στον Τόρε στο podcast «Pablo Torre Finds Out».

Οι Κλίπερς, πάντως, αρνήθηκαν κατηγορηματικά τις καταγγελίες του ρεπορτάζ, δηλώνοντας σε ανακοίνωσή τους την Τετάρτη: «Ούτε ο κ. Μπάλμερ ούτε οι Κλίπερς προσπάθησαν να παρακάμψουν το salary cap ή να προβούν σε οποιαδήποτε παράτυπη ενέργεια που σχετίζεται με την Aspiration. Οποιοσδήποτε αντίθετος ισχυρισμός είναι αποδεδειγμένα ψευδής».