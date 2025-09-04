Το NBA προσανατολίζεται σε τουρνουά USA vs World για το All-Star Game!

Για ακόμη μια χρονιά το NBA σκέφτεται αλλαγές στο All-Star Game, για να προσελκύσει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τον κόσμο, ικανοποιώντας το αίτημα για Αμερική vs Yπόλοιπος κόσμος.

Σύμφωνα με τον Σαμς Χαράνια, η μορφή του All-Star Game 2026, που θα διεξαχθεί στο «Ιntuit Dome» του Λος Άντζελες, θα περιλαμβάνει ένα τουρνουά τριών ομάδων, οκτώ παικτών.

Το πλάνο είναι οι δύο ομάδες να αποτελούνται από Αμερικανούς παίκτες και η τρίτη να περιλαμβάνει σούπερ σταρ από τις υπόλοιπες χώρες που εκπροσωπούν το NBA.

Σύμφωνα, μάλιστα με όσα έχουν διαρρεύσει οι δύο ομάδες από τις ΗΠΑ με την ομάδα του υπόλοιπου κόσμου, θα παίξουν μεταξύ τους σε 12λεπτά ανά περίοδο, σε παιχνίδια τύπου Ryder Cup.

Το NBA και η ένωση παικτών παρουσίασαν τη μορφή του All-Star Game 2026 στην Επιτροπή Αγώνων την Τετάρτη (3/9) και η απάντηση ήταν θετική, κάτι που σημαίνει ότι πάει προς εφαρμογή.

H συγκεκριμένη εξέλιξη ήταν λίγο πολύ αναμενόμενη αφού στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, υπήρχαν το τελευταίο διάστημα αρκετές «φωνές», που ήθελαν το All-Star Game να περιλαμβάνει αγώνα USA vs World.