Αταμάν σε μεγάλα κέφια για Γιαννακόπουλο, Γιόκιτς και Σενγκούν (vid)

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Τουρκίας και τεχνικός του Παναθηναϊκού, ήταν σε μεγάλα κέφια μετά την μεγάλη νίκη των Τούρκων κόντρα στην Σερβία με 95-90.

Ο Εργκίν Αταμάν, στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, αποθέωσε τον Αλπερέν Σενγκούν που ολοκλήρωσε τον αγώνα με ένα γεμάτο double-double (23π., 13ρ., 8ασ), τονίζοντας ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αν είδε τον αγώνα μπορεί να αλλάξει τον αγαπημένο του παίκτη που είναι ο Νίκολα Γιόκιτς και να επιλέξει τον Τούρκο σέντερ.

«Όπως γνωρίζετε, ο αγαπημένος παίκτης του προέδρου του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είναι ο Νικολά Γιόκιτς. Αν είδε αυτόν τον αγώνα, νομίζω ότι μπορεί να άλλαξε γνώμη και να θεωρεί πλέον τον Αλπερέν Σενγκούν ως τον αγαπημένο του παίκτη», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν.